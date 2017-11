Foo Fighters recuerda a Malcolm Young en el Corona Capital

Dave Grohl y compañía cerraron la noche del sábado la primera jornada del festival Corona Capital 2017 en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México; además rindieron tributo al recién fallecido fundador de AC/DC, Malcolm Young.

Cerca de 90 mil fanáticos corearon con las manos al cielo las canciones más conocidas de la banda y algunas de su nuevo material "Concrete and Gold". Además interpretaron un cover de "Let there be rock" canción contenida en el quinto álbum de estudio de AC/DC, en honor a Young integrante de la banda, quien falleció este sábado a los 64 años de edad y cuya fotografía apareció en las pantallas mientras la banda interpretaba la canción.

AP/ E. VERDUGO

En julio, cuando se anunció a los Foo Fighters como una de las agrupaciones para liderar el cartel del festival, levantaron cierta molestia entre los asistentes asiduas quienes consideraron que la banda 'desentonaba' con los participantes que se presentan usualmente. Sin embargo, ayer todo eso quedó de lado cuando miles de asistentes se reunieron para disfrutar de las dos horas de música de la banda estadounidense.

Horas antes del evento uno de los organizadores comentó: "los Foo tocarán con el mejor audio del mundo, no escatimamos en ello". La banda tuvo que esperar que el trío británico The XX terminara su presentación, que se retrasó 30 minutos por la cantidad de luces que pidieron colocar en el escenario; mientras los ingleses tocaban, el público arrojó una bandera de la comunidad LGBTT a la cantante Romy Madley quien la ondeó desde el escenario y agradeció al público.

Durante la presentación Grohl interactúo con los fanáticos a quienes dijo "Les queremos agradecer que acudan a nuestros shows, ya que gracias a ustedes es posible. Canten con nosotros".

AP/ E. VERDUGO

Entre los momentos más aplaudidos de la noche fue cuando Dave intercambió lugares con el baterista Taylor Hawkins, que cantó el "Under Pressure" de la mítica banda inglesa Queen, junto con "Another One Bites the Dust". Además tocaron otros covers como "Under my Wheels" de Alice Cooper, "You're the One That I Want" de John Farrar, "Blitzkrieg Bop" de The Ramones; aunque esto no sorprendió pues Grohl se ha declarado fan de las bandas clásicas del Rock.

Con "Times Like These", "Best of You" y "Everlong", que son algunas de las canciones más conocidas de su repertorio la banda terminó la presentación en el escenario del festival.

¡We Ruuuuuuun! ������������.Dato curioso, al crear el riff, Dave creía que había encontrado el riff más genial de la historia de rock. Sus hijas le dijeron que sonaba a regatón, canciones que seguido escuchaba por sus retoños. Hagan sus teorías #FooFighters #CoronaCapital17 pic.twitter.com/1sOWwVPi06 — ENTRETENIMIENTO (@informador_ENT) 19 de noviembre de 2017

Antes de bajar el escenario Grohl agradeció a los asistentes por su energía durante la presentación y dijo a gritos "es una noche hermosa, muchas gracias Ciudad de México, regresaremos muy pronto, tal vez la próxima no sean dos horas, sino tres". Tal vez en referencia a los rumores que han surgido esta semana acerca de que nuevas fechas en nuestro país serán incluidas en su tour mundial "Concrete and Gold".

DJ