La fiesta más importante de la música global, los Grammys, se celebró este domingo 4 de febrero desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Su edición 66 se caracterizó porque las mujeres dominaron las principales categorías, por ejemplo, Taylor Swift, quien ganó el premio más importante de la noche, el de Mejor Álbum del Año por “Midnights”, rompiendo así un gran récord al convertirse en la única artista que ha obtenido cuatro veces el gramófono en esta misma categoría, anteriormente compartía el sitio de honor con Stevie Wonder, Frank Sinatra y Paul Simon, pues los cuatro habían ganado la misma terna en tres ocasiones.

El premio, Taylor lo recibió de manos de Céline Dion, quien reapareció en los reflectores tras afrontar severos problemas de salud que la hicieron poner una pausa a su carrera musical.

Taylor destacó al recibir el premio que se sentía muy afortunada de poder trabajar con uno de sus mejores amigos, el productor Jack Antonoff, también agradeció a su ingeniera de grabación y a Lana del Rey, “ella es una leyenda y está en su mejor momento. Este es el mejor momento de mi vida, me siento feliz, lo único que quiero hacer es seguir haciendo esto, me encanta que a la gente le guste mi música, gracias por darme la oportunidad de hacer lo que tanto amo”.

Previamente, la cantautora dio una gran sorpresa. Y es que al recibir el Grammy al Mejor Álbum Pop Vocal por “Midnights”, confesó que se trataba de su gramófono número 13, (ya 14 en total) “mi número de la suerte. Gracias a los miembros de La Academia y a mis fanáticos. Hay un secreto que he guardado por los últimos dos años y es que mi nuevo álbum se publicará el 19 abril”. El disco llevará por nombre “The Tortured Poets Department”.

Noche dorada para Miley

La estrella del pop, Miley Cyrus, obtuvo el Grammy al Mejor Grabación del Año por “Flowers”. “Gracias a todos, este premio es increíble, pero no quiero que cambie nada, porque mi vida era hermosa ayer, yo sé que no todo el mundo gana un Grammy, pero sí sé que toda la gente es espectacular”. Y con gracia se despidió, “no creo haber olvidado a nadie, pero quizá si la ropa interior”. Previamente, Miley, al obtener de manos de Mariah Carey el Grammy como Mejor Actuación Pop Solista gracias también a su tema “Flowers”, señaló: “podría perderme el premio, pero no a Mariah Carey”, además contó una fábula sobre una mariposa para hablar sobre cómo se inspiró para crear este gran éxito por el que fue premiada.

Jay-Z lanzó comentarios algo polémicos cuando recibió el galardón Impacto Global Dr. Dre, al decirle a los artistas presentes que algunos de ellos no pertenecían a las categorías a las que estaban nominados “y otros de ustedes pensaran que se lo merecían (el Grammy)”, pero pidió que no tomaran a mal sus comentarios, pues cuando está nervioso, se pone muy sincero. También le agradeció a Dr. Dre porque por él los artistas de hip hop se convirtieron en estrellas de rock. “Gracias al colectivo de música negra por el trabajo que hacen y a los creativos jóvenes, espero sumar a lo que ustedes hacen”.

Billie Eilish, quien ganó el Grammy a Canción Del Año por “What Was I Made For?” para la película “Barbie”, destacó que no pensaba que iba a ganar por competir con artistas tan importantes. “Me siento enloquecida, estoy en shock, gracias Greta Gerwig por haber hecho la mejor película del año”.

No todo fue miel sobre hojuelas, el rapero estadounidense Killer Mike fue detenido después de haber ganado tres Grammys. Según The Hollywood Reporter, el cantante fue arrestado por un cargo menor que no está relacionado con la ceremonia.

En cuanto a las participaciones musicales, destacaron las de Dua Lipa, Billy Joel, Sza y un homenaje para los artistas que se adelantaron en el camino a cargo de Stevie Wonder, Annie Lennox, Jon Batiste y Fantasia Barrino.

Participación latina

Cuando Karol G ganó a Mejor Álbum de Música Urbana por “Mañana Será Bonito”, ofreció un discurso en el que destacó que dará siempre lo mejor de ella. “Esta es mi primera vez en los Grammys, y esta es mi primera vez sosteniendo mi primer Grammy, estoy emocionada, feliz y nerviosa de estar frente a tantas leyendas que admiro y respeto. Mi álbum me ha dado los mejores recuerdos de toda mi vida, les prometo que les daré lo mejor de mí siempre”.

Entre los mexicanos que hicieron acto de presencia en la gala, destacaron los tapatíos Paty Cantú y Peso Pluma, quien iba acompañado por su novia argentina, la cantante Nicki Nicole, además, Doble P celebró el haberse ganado el Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana por “Genesis”, también estuvieron Lupita Infante, El David Aguilar y Natalia Lafourcade, quien también ganó el Grammy por Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa Latina por su disco “De Todas Las Flores” en un empate con Juanes por “Vida Cotidiana”.

Lista de ganadores televisada

Mejor Álbum del Año

Midnights de Taylor Swift

Mejor Grabación del Año

Flowers de Miley Cyrus

Mejor Nuevo Artista

Victoria Monét

Canción Del Año

What Was I Made For? de Billie Eilish

Premio Impacto Global Dr. Dre

Jay-Z

Mejor Álbum Pop Vocal

Midnights de Taylor Swift

Mejor Canción R&B

Snooze de Sza

Mejor Álbum Country

Bell Bottom Country de Lainey Wilson

Mejor Álbum de Música Urbana

Mañana será bonito de Karol G

Mejor Actuación Pop Solista

Flowers de Miley Cyrus

