Gonzalo Peña declara que sí hubo violación, dice Daniela Berriel

Este martes Daniela Berriel reveló que Gonzalo Peña ya declaró sobre el caso de violación que se le imputa y que lo que dijo coincide con lo que a la actriz le pasó en Acapulco.

Su abogado Xavier Olea y la joven yacudieron este martes al programa "Ventaneando" para hablar sobre el caso de violación y abuso sexual que vivió cuando se encontraba en una casa del puerto guerrerense, lugar en donde fue atacada por Eduardo Ojeda y que el actor de "¿Qué le pasa a mi familia?", estuvo presente, pero no hizo nada para detener la agresión.

Ojeda fue aprendido con anterioridad, sin embargo y pese a las pruebas que hay contra él, un juez emitió una resolución que ordenaba su libertad inmediata, hecho que Olea calificó de corrupto y consideró que el Poder Judicial del Estado de Guerrero y funcionarios de la fiscalía cayeron en el juego del poder político y económico que tiene el agresor sexual.

"No es común que suceda en esto en un asunto que las cosas eran tan claras, estaba la imputación de la víctima, el agresor estaba ubicado en tiempo, modo y lugar, su defensa en algún momento se equivocó y llevó empleados de la casa que lo ubicaban a él y a Daniela en la casa a las horas que sucedieron los hechos y a demás había una pericial en medicina legal que señalaba que Daniela habías sido objeto de una violación sexual", aseguró.

Debido a esto Daniela y su equipo legal ya apelaron dicha decisión del juez y la audiencia se llevará a cabo el próximo 2 de julio, pero ahora ellos llevarán ya la declaración del actor que se encuentra en España y la cual refuerza lo que ya se había dicho.

Sin dar muchos detalles de qué fue lo que dijo Peña, quien está acusado también de violación y agresión sexual, Olea comentó que el histrión hizo dos declaraciones, una ante su defensa y la segunda con un notario público. Las dos tienen validez legal, ya que son parte de la investigación que se está realizando.

"Tenemos que guardar las medidas de la investigación, el sigilo de la misma y proteger tanto a la víctima como en este caso a Gonzalo Peña. Pero podemos adelantarles que Gonzalo ya rindió una declaración.

"No les puedo decir qué dijo por cuidar la investigación, pero Gonzalo Peña dice la verdad y su verdad coincide con la verdad de Daniela", aseguró el jurista.

Sin dar tampoco detalles si la declaración de Peña podría ser una atenuante en la acusación que pesa sobre él, Olea explicó que ya se hizo la solicitud formal de parte de ellos y de la defensa para que la fiscalía tome en cuenta lo que dijo, ya que evidentemente esto fortalece los argumentos de su cliente.

¿Daniela perdonó a Gonzalo Peña?

La actriz explicó que luego de que supo que su expareja había hablado y que lo que dijo fue la verdad, se sintió más segura de que lo que hace está bien.

"Sentí más paz, porque obviamente tener la declaración de él me ayuda muchísimo y me ayuda legalmente. También me ayuda a que la gente vea. Porque mucha gente aún sigue dudando y me han llegado comentarios todavía negativos y teniendo la declaración de Gonzalo no hay duda alguna", aseguró.

Berriel espera que con todo esto el próximo mes el juez actúe bajo derecho porque tendrá todas las pruebas en la mesa y dos declaraciones de todo lo que pasó esa noche. Hasta el momento, ni ella ni su abogado saben nada del paradero de Ojeda.

"En esa apelación, el magistrado deberá ratificar o no lo que hizo el juez que es dejarlo en libertad. Si no lo ratifica y lo revoca pues entonces volverá a ser un prófugo de la justicia Eduardo Ojeda", aseguró el Olea.

A Berriel le fue difícil retomar su vida

Luego de que hiciera público su caso, Daniela Berriel ha tratado de retomar su vida, lejos de la actuación, pero que todavía hay personas que la siguen cuestionando cuando la ven disfrutando lo que día a día le pasa.

"Fue bastante difícil hacer el video, pues me tardé un año en hacerlo, pero ya no podía más, ya era como mi último recurso porque las autoridades no me escuchaban, yo mandaba mensajes y ya no me hacían caso, entonces fue como mi último recurso. Fue difícil, pero fue la mejor decisión que hice, porque me sentí liberada, me siento tranquila de saber que estoy haciendo todo lo que yo pueda (para que se haga justicia).

"Mis papás se enteraron al día siguiente. Yo les tuve que contar luego de que hice todo el proceso, lo hice sola y un amigo me acompañó en hacer todos los exámenes y todo lo que te piden y mis papás llegaron al día siguiente a Acapulco", expresó.

MB