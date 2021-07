Gloria Trevi y Guaynaa explotan su locura

Finalmente a Gloria se le preguntó su opinión por la llamada cultura de la cancelación y la generación de cristal, a lo que ella recalcó que a esta generación se le ha dejado un mundo muy complicado y por la tanto tiene todo el derecho de quejarse.

“Yo creo que la generación de cristal le va a dar una gran sorpresa a la sociedad, porque es una generación que también ha crecido con esta pandemia y es una generación que no tuvo graduación y que le hemos entregado un mundo con el que tienen todo el derecho de quebrarse, en el sentido de ofenderse por muchas cosas, pero sí, también hay veces que digo que no se trata de cancelar todas las caricaturas como la de ‘Pepe Le Pew’ o sacar a ‘Memín Pinguín’ de circulación, esa ya es una exageración, pero bueno, hay que respetar porque el respeto es la base de la unión”.



Hoy jueves 22 de julio en punto de las 19:00 horas, Gloria Trevi en colaboración con Guaynaa estrenará el sencillo “Nos volvimos locos”, una pieza que escribió en conjunto con Leonel García y Marcela de la Garza. El videoclip del tema fue grabado en Miami, Florida bajo la dirección de Pablo Croce. La regia se siente emocionada de este proyecto, porque considera que Guaynaa tiene el mismo nivel de locura que ella y esto generará gran conexión con el público.

“Yo soy La Trevi, sigo siendo la del ‘Dr. Psiquiatra’, y este sencillo, ‘Nos volvimos locos’, la verdad que siento que reafirma mi postura de que es sano ponerse loco de vez en cuando, de ser tú mismo, de amar sin importar lo que digan los demás”, expresa Gloria en reunión virtual.

“Yo digo que esta canción es una especie de exorcismos al apocalipsis que hemos vivido durante más de un año, y con este tema lo que vamos a traer nosotros es el coqueteo, el amor, las buenas vibras, los amigos, la familia, los seres queridos y todo lo que no ha hecho muchísima falta”.

Gloria es una mujer que siempre tiene la energía a tope, la locura es parte de su personalidad, pero, “no he perdido la cabeza en el sentido de que me crea superior, porque la vida me ha metido unas arrastradas, y eso me tiene con los pies en la tierra, pero por esas mismas arrastradas me he levanto y he sabido tener dignidad, sin embargo, esa dignidad no evita que me divierta y que viva mucho más plenamente cada minuto”, confiesa.

Sobre colaborar con artistas de la nueva ola como Guaynaa, expresa La Trevi que normalmente se les cuestiona a las estrellas jóvenes lo que aprendieron de los que ya están consagrados, “sin embargo, es al contrario, siempre tienes mucho que aprender y hay que estar súper abiertos a las nuevas tendencias de la música, a los nuevos sonidos y la nueva tecnología, y si uno suma la experiencia y los clásicos, más las cosas que uno también puede aportar, es cuando salen cosas muy especiales”.

Recuerda que cuando escribió el tema en una bohemia con Leonel y Marcela, se dio cuenta que sería más ideal cantarla en pareja. Entonces, pensando en a quién podría invitar, estando en Monterrey, escuchó el sencillo de Guaynaa que precisamente se llama como la ciudad y Gloria se dio cuenta que ella era como la señora que se describe en la canción, de hecho pensó que Guaynaa era regiomontano como ella.

“Hablé con él, me lo comunicaron de la compañía de discos, y él muy lindo. Cuando le dije lo de la colaboración, me contó que en su casa se iban a volver locos, estaba bien emocionado”, y ella por supuesto que también lo estaba, pues sabía que cuando sus hijos, los amigos de su hijos y sus sobrinos, lo supieran, también se iban a volver locos. “Entonces, fue como un match, una energía muy bonita, siento como que él y yo venimos del mismo planeta y nos bajamos de la misma nave espacial, nada más que yo unos años antes (risas)”.

Gloria adelantó que este tema pertenece a un nuevo disco que ya prepara, adelanta que vienen más colaboraciones y otros temas que interpretará en solitario. “Antes de que termine el año voy a sacar dos temas más y para principios de año saco el álbum completo”. Además, comenzará ya su gira, que si todo sale bien, la comenzará el día 20 de enero en el Auditorio Nacional, de momento se reserva el nombre del tour.

“Ya estoy muy emocionada de volver a estar físicamente en contacto con el público, yo sé que vamos a tener mucho cuidado todavía, porque todavía no estamos en México al 100%, va más atrasado que Estados Unidos (con respecto a la vacunación)”.

Su bioserie sigue en proceso

A la pregunta de EL INFORMADOR sobre cómo va el proceso de su bioserie, señaló Gloria que sigue en proceso y que esta no hablará de un periodo de escándalo, “habla de mi vida. Entonces, empieza desde la niña que tenía un sueño y cómo yo luché por él y cómo lo convertí en realidad, pero también de cómo ese sueño se fue convirtiendo en una pesadilla y también cómo de ella al salir, tuve que comenzar, no de cero, sino de menos un millón”.

Y además, subrayó algo que no había comentado antes. “Creo que en mi historia lo más importante no es el periodo de escándalo, porque ese lo han contado de muchas maneras, apenas lo voy a contar yo, pero sí creo que el levantarme será la historia para mí más importante para compartir con la gente”.

También EL INFORMADOR le cuestionó sobre cómo toma el ser un ejemplo para otras chicas que también tienen la ilusión de desarrollarse en la música y cuál sería el mensaje para ellas, resaltando que hay tanto chicos como chicas que tienen este sueño de la fama, “y que es simple y sencillamente reconocer cuando una persona quiere aprovecharse de tus sueños”, porque quien quiera hacerlo, “no te va a ayudar a realizarlos, jamás… A mí no me ayudó a realizarlos y eso lo he demostrado, porque como lo dije en unos premios, antes, cuando estaba con esa persona que me lastimó y todo, me convertí en Gloria Trevi, pero cuando esa persona salió de mi vida, yo seguí siendo Gloria Trevi. Entonces, nadie se convierte en la persona que tú puedes llegar a ser más que tú (mismo)”.

Adelanta Gloria que con respecto a quiénes podría interpretarla en su bioserie, sabe que se prepara un gran castin a cargo de Carla Estrada y su equipo de producción. “Van a buscar a una persona que reúna elementos que hagan que el público identifique a Gloria Trevi en diferentes etapas”.

