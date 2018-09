Gloria Trevi admite que atraviesa crisis matrimonial

La cantante mexicana Gloria Trevi admitió que atraviesa una crisis matrimonial con Armando Gómez, y pese a que su relación "no se ha terminado", vive en la incertidumbre sobre su futuro.

"Yo sé que en todas las relaciones se puede llegar a un momento como de comodidad y sencillamente yo no estoy dispuesta a aceptar eso. Yo quiero todo o nada", afirmó la intérprete de "Pelo suelto", en una entrevista emitida este jueves por el programa "Un nuevo día" de la cadena Telemundo.

Trevi, originaria de Monterrey, en el estado mexicano de Nuevo León, aseguró que su relación está "exigiendo" lo que merece, y dejó las puertas abiertas a una reconciliación, pero aseguró que la pasión y los detalles no se pueden terminar.

"No es que sea algo tan difícil, todo depende de que la persona que quiera complacerme esté muy enamorada, no nada más que quiera amarme, sino que realmente me ame", afirmó la cantautora de temas como "Con los ojos cerrados", y "Cuando un hombre te enamora".

La artista mexicana dijo que "se necesita coraje para continuar, y coraje para acabar" una relación, tras agregar que "las mujeres somos muy fuertes, pero tenemos que canalizar nuestra fuerza hacia lo que nos haga más felices".

Trevi contrajo matrimonio en 2009 con Armando Gómez, quien fue su pareja y manager mucho tiempo y con quien tuvo un hijo llamado Miguel Armando, quien ahora tiene 12 años de edad.

SC