Globos de Oro 2023: Brendan Fraser no acudirá a los premios aunque sea nominado por esta razón

Ante el despunte que el actor Brendan Fraser ha tenido tras retomar su carrera actoral y convertirse en uno de los histriones más fuertes para imponerse como favorito para la próxima temporada de premiaciones, de cara a los Premios Oscar, por ejemplo, por su desempeño en “The Whale”, el actor aseguró que no dudaría en ser el gran ausente en otro tipo de premiaciones como los Golden Globes.

Si bien Fraser se proyecta con altas expectativas de poder conseguir nominaciones en las principales categorías de rol protagónico en los premios más populares de la industria cinematográfica para el 2023, el actor reveló que ni de broma pensaría en acudir a los Golden Globes, asegurando que siendo coherente con su historia personal y el daño que recibió particularmente de esta asociación, no aceptaría ni siquiera la invitación, aunque no sea candidato a una estatuilla.

Aunque pudiera parecer una declaración adelantada y más con el nuevo renacer que ha tenido su trayectoria como para no lucirse en las galas más importantes del cine, Brendan Fraser destacó la crianza de su madre y los valores que arropa para declinar una invitación o cualquier actividad relacionada con los Golden Globes, recordando que fue justamente el directivo de esta premiación quien lo orilló al silencio, a detener abruptamente su carrera en la cima del éxito y a alejarse por completo de los reflectores, además, de que el oscuro episodio que vivió, le costó ser vetado por toda la comunidad cinematográfica sin conocer bien la historia que lo aquejaba.

Arremete contra la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood

En una reciente entrevista a GQ Magazine, Brendan Fraser recordó cómo la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que justamente da estructura y votación a los Golden Globes, le dio la espalda y lo condenó al silencio y a un trauma personal, cuando evitaron a toda costa que el actor contará públicamente el acoso y abuso sexual que vivió por parte de Philip Berk, entonces presidente de la Asociación de Prensa Extranjera, en 2003.

Si bien Frendan intentó en su momento exigir justicia ante el abuso que vivió e pretendió exponer las amenazas de Berk, por el contrario, cayó en depresión llevando su vida personal al declive al no encontrar apoyo por parte de la industria y ser tachado de mentiroso, lo que provocó, que tras denunciarlo con quienes creía tener confianza, fuera vetado, le retiraran proyectos y lo dejarán sin posibilidades de trabajo y aumentaran sus problemas de salud y sobrepeso, pese a haber sido considerado como “sex simbol” en los años 90 por películas como “George of the Jungle”, “La Momia” y “Al diablo con el diablo”.

En sus declaraciones respecto a rechazar cualquier invitación o participación en los Golden Globes, Brendan puntualizó que: “Mi madre no crio a un hipócrita. Puedes decirme como quieras, pero no eso”, refutó el actor al asegurar que no ahondaría en más detalles sobre su decisión.

El comentario del actor ha encendido nuevamente la discusión sobre la gran disculpa pública que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood debe en muchos sentidos y aspectos a Brendan, y sobre cómo los premios y sus miembros deben tomar cartas ante denuncias de acoso sean o no actuales, en especial, si se ha comprobado que hubo omisiones, amenazas y desdén hacia la honestidad con la que Brendan, en este caso, trató de solucionar la situación, pese a que en ese momento, las denuncias por acoso o abuso sexual eran mal vistas y desechadas por las autoridades de cada patronato o la Academia en general.

