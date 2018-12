Gerónimo Rauch, a la conquista de México

El cantante argentino Gerónimo Rauch quiere hacer más presencia en nuestro país para conquistar con su música y su interpretación. Ahora mismo está de promoción con su reciente disco “Porque yo te amo” donde se desprende su nuevo sencillo “Hijo de la Luna” a dueto con Carlos Rivera, el también actor de teatro musical, espera conectar con la audiencia mexicana y así también pensar en radicar aquí con su familia.

Este álbum es una compilación de canciones de grandes baladistas que Gerónimo tuvo a bien reversionar y donde hay otro dueto, con Natalia Jiménez en el tema “Tardes negras” que se hiciera famoso en la voz de Tiziano Ferro. “Siento que hay una necesidad de volver a hablar del amor como se hablaba en esta época. Siento que revivir las canciones que me marcaron a mí desde pequeño, es reivindicar este tipo de romance, de temas que hablan del amor en sus distintas facetas, no solo el que es color de rosa, también se habla del desamor, de los sueños”, anota en entrevista.

Para la selección de las canciones, dice Gerónimo que en realidad se basó a partir de los intérpretes, señala que hay uno en particular que lo marcó, que es Juan Gabriel pero que en esta placa no está, sin embargo, en un futuro espera quitarse esa espinita e interpretarlo en algún otro disco. “En este álbum son artistas que de alguna u otra manera llegaron a mí en mi época de niñez como Raphael o más adelante cuando comenzaba a buscar mi sonido, llegó Alejandro Sanz, Tiziano Ferro y Eros Ramazzotti”.

Sobre los duetos que se incluyen, pensó en Carlos y Natalia por la admiración que siente por ellos. “Con Carlos tengo además una amistad y le agradezco que haya aceptado que nos unamos profesionalmente y creo que fue una decisión muy acertada, porque elegimos una canción que es bellísima, que es una fábula de Mecano. Y con Natalia fue algo muy mágico porque lo que nos unió fue la música, además de que mi guitarrista era también de La Quinta Estación, mi manager trabajó con ella y así fue que de alguna forma le mandamos el material y fue escuchar la canción, que ella dijera que sí y fue un acto generosísimo sin conocernos, es una maravilla de artista y de persona”.

Su relación con México

Dice Gerónimo que él y nuestro país son “amantes”. “No sé cómo explicarlo, México es la sensación de destino y no de camino. Si me dicen qué país es mi destino, es este, no solo por lo artístico, sino porque también me interesa mucho su cultura, no me mudé aquí todavía porque mi mujer es española y estamos instalados ahí, pero sí quiero venir porque me resulta un país muy rico, a nivel gastronómico también, por supuesto. Y musicalmente es maravilloso”.

Señala que la idea es hacer más presencia, “yo soy artista exclusivo de Sony Music México, estoy firmado aquí y la idea es que termine siendo esta mi casa, que me adopten (los mexicanos). Yo soy un artista muy de teatros y este disco es para esto, para la intimidad, yo hablo mucho con el público, esa interacción es la que más me agrada, el poder sentir que te digan cosas, que haya un ‘feedback’, cosa que no sucede en un estadio porque la primera fila está como a cinco metros y todo resulta un poco más lejano donde tienes que pensar más en un show y no en una conexión directa. Pero no me quejo, si algún día me toca cantar en estadios, lo haré sin problema, pero veré la forma de conectarme con la gente”.

Gerónimo destaca que a él le pasa que cuando conecta con su ser desde lo más genuino posible, termina alguna canción y se percata que hay gente llorando de emoción, “ahí es cuando veo que ocurre algo mágico y honesto, muy sincero, miro a las personas, hay como una complicidad que no se paga con nada”.

Lo cierto es que Gerónimo no descarta que estando en México también surjan oportunidades de hacer teatro musical.