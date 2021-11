George Harrison: Se cumplen 20 años sin "el Beatle silencioso"

George Harrison, quien fuera el más joven de la mítica banda The Beatles, falleció debido a un cáncer de pulmón hace exactamente 20 años. El cantante, productor y multiinstrumentista murió a los 58 años un 29 de noviembre de 2001, rodeado de sus familiares y amigos, y en medio de cánticos de mantra.

Harrison, nacido el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra, demostró que sus composiciones perdurarían en el tiempo y algunas canciones de su autoría, como "Here Comes the Sun" o "Something" se convertirían en auténticos éxitos en las listas de popularidad.

El "Beatle callado" revolucionó el mundo del rock al incluir en sus composiciones el sitar, instrumento que pronto se posicionó entre los preferidos del movimiento psicodélico. Tras la ruptura de The Beatles, Harrison fue el primero en sacar un disco como solista: "All Things Must Past", el primero en ocupar un top en los chart con su himno religioso "My Sweet Lord", y el primero en hacer conciertos benéficos con el mítico "Concierto para Bangladesh".

George supo encontrar la forma de convertirse en el guitarrista principal del cuarteto, y sus solos lograron posicionarse entre los preferidos de los fanáticos, además de volverse auténticos himnos.

"Extraño mucho a mi amigo"

A propósito del aniversario luctuoso del virtuoso músico, Paul McCartney quiso brindarle un pequeño homenaje en Twitter.

“Hard to believe that we lost George 20 years ago. I miss my friend so much” (Difícil creer que perdimos a George hace 20 años. Extraño mucho a mi amigo), escribió Paul en su cuenta de la red social.

¡Imperdibles! George Harrison a través de sus canciones

My Sweet Lord

El sencillo forma parte de su disco All Things Must Past, el cual, desde su estreno, se convirtió en un éxito rotundo. El objetivo del músico con la canción era crear una oración al Dios hindú Krishna y, a su vez, hacer un llamado crítico contra el sectarismo religioso.

What Is Life

Este tema del disco "All Things Must Pass" alcanzó el décimo puesto en listados de Canadá y Estados Unidos, y primeros puestos en listados de Australia y Suiza; contó con el apoyo de músicos como Eric Clapton y Delaney & Bonnie and Friends para su grabación.

También logró popularizarse tras formar parte de los soundtracks de filmes como Buenos Muchachos, Patch Adams, Un Papá Genial, El Mejor Lugar del Mundo, Bienvenido a los 40 y Familia al Instante.

All Things Must Past

El tema que le da nombre al disco homónimo de Harrison, el cual fue escrito mientras el músico aún formaba parte de The Beatles, ya que formaría parte del disco Let It Be, pero fue desechada conforme la producción fue avanzando; Harrison quiso darle una segunda oportunidad con su material de solista.

No obstante, también se incluyó como parte del material adicional del disco de The Beatles Anthology, y fue entonada por McCartney en el memorial público que se le hizo al compositor el 29 de noviembre del 2009, el cual llevó el título Concert for George.

Here Comes the Sun

Un éxito rotundo que Harrison compuso para The Beatles y su álbum Abbey Road, la cual fue trabajada durante un año difícil para el músico, 1969.

La inspiración surgió un día en que decidió no acudir a una de las reuniones de la agrupación y, en su lugar, pasó un tiempo con su amigo Eric Clapton. Mientras se paseó por el jardín de su casa, vio salir el sol de primavera por primera vez en esa temporada, lo que le dio el impulso para armar la canción.

Something

Este tema del disco "Abbey Road" encabezó los listados de popularidad de Estados Unidos mientras el mpusico se encontraba en las filas de The Beatles.

No sólo se volvió una de las canciones preferidas de los fanáticos del grupo, sino también de sus compañeros artistas, ya que es el segundo tema con más "covers" que ha tenido la banda gracias a famosos como Elvis Presley, Frank Sinatra, Shirley Bassey, James Brown, Tonny Bennett, Ana Gabriel, Julio Iglesias, Joe Cocker y Smokey Robinson.

While my guitar gently weeps

Esta canción, incluida en el mítico "Álbum Blanco" de The Beatles, es una de las composiciones más destacadas de Harrison, y cuenta con la magistral interpretación del guitarrista Eric Clapton, quien logró darle la atmósfera adecuada a esta pieza maravillosa del más puro rock.

All those years ago

La canción, compuesta como un homenaje a John Lennon luego de su asesinato, logró posicionarse pronto en las listas de popularidad. La letra, personal y repleta de reconocimientos a Lennon, se caracteriza por su dejo agridulce al momento de escucharla.

