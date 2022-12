Una de las grandes opciones que actualmente tiene la cartelera de cine de la ciudad es la película Gato con Botas: El último deseo que se estrena más de 10 años después de su antecesora lanzada en 2011.

La secuela narra una historia del valiente forajido Gato con Botas, quien descubrirá que su pasión por el peligro y su desprecio por la seguridad le han pasado factura.

Gato con Botas: El último deseo. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Gato ha gastado ocho de sus nueve vidas, pues en el camino perdió la cuenta. Ahora, recuperar esas vidas llevará a Gato a su búsqueda más increíble hasta el momento.

Gato se embarcará en un épico viaje a la Selva Negra paa buscar la mítica Estrella de los Deseos y así restaurar sus vidas perdidas. Pero con solo una vida restante, Gato tendrá que ser humilde y perdir ayuda de su némesis, la cautivadora Kitty Patitas Suaves.

En su búsqueda, Gato y Kitty contarán con la ayuda de un canino callejero, hablador e implacablemente alegre, Perrito, en contra de su buen juicio. Juntos, el trío de héroes tendrá que estar un paso delante de Ricitos de Oro y la familia criminal de Los Tres Osos, Big Jack Horner y el aterrador cazarrecompensas, el Lobo Feroz.

La esperada secuela es dirigida por Joel Crawford, la producción de Mark Swift, la voces de Antonio Banderas como el Gato con Botas y Salma Kayek como Kitty Patitas Suaves.

Gato con Botas: El último deseo

(Puss in Boots: The Last Wish)

De Joel Crawford y Januel Mercado.

Voces de Antonio Banderas, Salma Hayek.

Estados Unidos, 2022.

