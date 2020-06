Galilea Montijo revela extorsión por supuestas fotos desnuda

Galilea Montijo dice que nunca aceptará un chantaje de nadie y menos que traten de estafarla, por ello ante la amenaza de alguien que dice tener fotos de ella desnuda de alguna sesión que pudo hacer cuando era adolescente, la conductora niega que sea ella la de las fotos y afirmó que emprenderá acciones legales contra el chantajista.

Galilea utilizó su espacio en el matutino "Hoy" para hablar del chantaje que le quieren hacer e incluso mostró algunas de las imágenes con las que la amenazan.

"Esas fotos son de otra señora a la que se le ve una cicatriz de cesárea a la señora y si hacemos un poco un acercamiento se puede ver el photoshop por que mi lunar está en la parte del cuello y al hacer el photoshop ellos lo ponen en otro lado, entre otras cosas, como la medida del brazo, a la mujer se le ve más grueso y yo toda la vida he tenido los brazos muy delgados", apuntó Montijo.

La conductora explicó que quien la chantajea le pide dinero a cambio de no revelar las fotos, pues de los contrario las venderá a revistas con quienes ya está teniendo pláticas.

"Es increíble que exista gente que tenga esta maldad y que todavía pide dinero, este señor dice que tiene mucho material y que tiene juntas con revistas y estaba esperando mi respuesta de si yo se las compraba y sino se las vendía a las revistas, yo solo les digo a las revistas que si quieren comprarlas, están comprando un material completamente falso", dijo.

Detalló que ya inició acciones legales contra quien resulte responsable de esta extorsión, además explicó que es imposible que la de las fotos sean de ella ya que a la edad que dicen que se tomó esas fotos ella ya se encontraba trabajando en la Ciudad de México y no en Guadalajara como dice el personaje que la amenaza.

Además, recordó que esta no es la primera vez que han querido extorsionarla y que ni antes ni ahora se prestara al chantaje.

"A este señor le digo que yo no me presto a este tipo de cosas, yo soy una mujer que desde los 14 años trabajó para sacar adelante a mi familia, así que ¿usted le tomó las fotos a una niña de 14, 15 o 16 años, a una menor de edad?, por que yo a los 18 años ya estaba en la Ciudad de México y tengo como comprobarlo. Le pido a la revistas que revisen el material si gustan y hay detalles físicos con los que se pueden dar cuenta que no soy yo. Hoy en día es muy fácil ponerle la cara al cuerpo de alguien, ya en otras ocasiones demostré que yo no era la del video pornográfico", añadió Galilea.

jb