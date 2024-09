Gala Montes es defendida por su mamá, tras amenazas de Gomita en LCDLF

Las situaciones en “La Casa de los Famosos México” cada vez están más tensas, pues luego de la fiesta del viernes pasado donde varios de los participantes de besaron, provocaron que Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, estallara en contra de Gala Montes.

El viernes, la actriz de 24 años se volvió a besar con Agustín Fernández; además, Briggitte Bozzo y Sian Chiong también se dieron un beso que desató una fuerte discusión en el team Tierra.

Cabe destacar que Gomita tenía intenciones románticas con Agustín, por lo que se molestó mucho por el apasionado beso que se dio el argentino cono Gala, volviendo más tensa la relación entre ella y las tres integrantes del equipo contrario, team Mar: Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pinter.

Gomita estalló en contra de la actriz de "El señor de los cielos", la insultó, se comparó con ella y lanzó una amenaza en su contra que llevará a cabo una vez que esté fuera del reality, pues dijo, adentro no puede hacer mucho, pero admitió que "es de barrio" y que no permitirá que se burlen de ella.

"Que una ….así se burle de mí, hace que le quiera partir su…como no tienes idea y capaz que la gente que esté afuera me salve, pero si no me salva afuera me voy a encargar que pase lo que tenga que pasar, nomás sí les digo, ustedes se van a acordar, si no pasa me va a doler más, porque si no tengo corazón con la gente que afuera es mi familia, y que habla tanta …de mi familia, porque me han partido el corazón, vaya la ….que me voy a meter con la gente que acá adentro me ha hecho sentir de la mierda", advirtió frente a sus compañeros de cuarto.

Dejando a un lado las diferencias que tiene con su hija Gala Montes, la madre de la actriz respondió en redes sociales a la amenaza que Gomita le lanzó a su hija por haberla hecho sentir mal al besar a Agustín dentro de "La Casa de los Famosos México".

Sin pelos en la lengua, la madre de la también cantante, quien ya fue invitada por Paty Cantú para que cante con ella en el Auditorio Nacional, le respondió a Gomita y aseguró que tomará acciones (legales) ante las amenazas de golpear a su hija.

"Qué bueno que haya una amenaza, precisamente yo estoy tomando cartas en el asunto, ya se darán cuenta, qué bueno que amenaza, eso es una amenaza, tomaré cartas en el asunto, no te apures Gomita, yo tampoco me dejo, yo no soy banda, no soy igual de naca que tú, pero me sé defender y vas a ir a amenazar a ver a quién", expresó.

La mamá de Gala Montes criticó la forma excesiva de tomar de Gomita, quien por cierto admitió que estaba pasada de copas al lanzar su amenaza hacia Gala Montes, con quien se posicionó la semana pasada alegando que lastimó con sus acciones y que se dirigió hacia ella llamándole de forma grosera, mismo calificativo que Gomita usó para referirse a Gala tras lo ocurrido en la fiesta de viernes.

Los besos entre Sian Chiong y Briggitte, así como los de Agustín con Gala, desataron una fuerte discusión en el Team Tierra, al grado de que dependiendo de lo que pase el domingo, Adrián Marcelo propone seguir jugando de manera individual y no como equipo.

