La película mexicana “Día de Muertos” llega esta semana al circuito cultural de Guadalajara; se podrá ver hoy, mañana y el martes en la sala del Cineforo.

La dirección del filme es de José Medina (su ópera prima) y la fotografía es de Cristian Solano, mientras que el elenco está compuesto por Gabriela Montiel, Ishbel Bautista, Quetzalli Cortés, Antonio Monroi, Valentina Guadarrama y José Sefami, entre otros.

La trama aborda la historia de “Camila” (Gabriela Montiel), quien tras la pérdida de sus padres, continúa su duelo en la temporada de Día de Muertos, pero las tradiciones no hacen justicia a su dolor y soledad. EL INFORMADOR conversó con Montiel sobre la oportunidad de participar en esta historia.

“Somos un equipo bastante pequeño, yo soy la protagonista y casi todo el tiempo está conmigo (en escena) Ishbel Bautista. Y ‘Camila’, mi personaje es una chica de una familia muy tradicional de Xochimilco y en el terremoto (del 2017) todos ellos mueren. ‘Camila’ estaba embarazada y con el susto también pierde a su bebé. Y a partir de esta situación ella desarrolla la culpa del sobreviviente. Entonces, vive una deconstrucción personal en Día de Muertos, y su prima, quien es Ishbel Bautista es como su ancla en este duelo”.

Para la actriz esta cinta la ha llevado a reflexionar sobre cómo las personas se definen demasiado por otras que las rodean, “y en el momento en el que ellas ya no están, nuestra vida ya no tiene sentido porque ya no sabemos quiénes somos”. Sin embargo, refiere también que hay que entender que la muerte es solo otro paso de la vida, así que “Camila”, su personaje también se cuestiona sobre qué hay más allá después de la muerte, pero también Gabriela destaca que la muerte hace valorar y gozar más el presente y la vida, “porque sabes que se terminan”.

A nivel personal revela que uno de sus grandes miedos es la muerte de su gente amada, por lo que también este filme ha dejado huella en ella de manera particular. Por lo que construir a “Camila” fue un gran regalo. “Todos los personajes son maestros, los cuales te eligen, porque tú tienes algo para darles porque es tu voz y no la de nadie más, así es que llegan para enseñarte algo. Y para mí fue enfrentarme y poner a la muerte como algo tangible, como algo que puede pasar, así que fue muy duro, me metí en zonas bastante dolorosas y a partir de ahí lo que aprendí es que había que vivir el gozo y la libertad de tener a mi gente amada, de tener salud y de estar joven”.

La protagonista, después del suceso que vive, se encuentra en un estado de negación, pero cuando llega el Día de Muertos y es momento de hacer honor a las personas que ya no están, “es cuando a ella le cae el 20 y como su prima en ese momento no está, es cuando llega el momento de asumir su pérdida”, así que el dolor y la añoranza se van a avivar de nuevo.

Finalmente, recuerda Gabriela que la premier fue en Veracruz porque hay un simbolismo interesante con el filme, pues la escena final ocurre en este Estado, del cual también es originaria la actriz Ishbel Bautista.

Sinopsis

“Camila” después de un par de meses de la pérdida de sus padres, continúa el duelo durante la temporada de Día de muertos, las tradiciones nacionales adornan coloridas y festivas las calles, la sociedad no hace justicia a la impotencia y al dolor que siente por estás pérdidas. “Camila” se aísla del mundo tratando de superar este duelo, pero no puede sacarlo de su cabeza.

Agéndalo

Sala Cineforo (Av. Juárez 976 Col. Americana, Guadalajara. Edificio de Rectoría General UdeG, Piso -1)

Horarios: 30 de octubre, 20:20 horas; martes, 31 de octubre, 16:20 horas y miércoles, 1 de noviembre, 15:50 horas.

MM