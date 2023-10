Para mí, la lectura de las escritoras femeninas es no sólo importante sino enriquecedor. Al encontrarme con sus escritos me sentí entusiasmado y con ánimos. Pero para no mentirles, yo soy hombre, nunca seré mujer pues ni me identifico como tal, ni nací así.

Por eso, como tal leer estas escritoras, es lo más cercano que tendré de haber nacido mujer. Ya sea en las desgarradoras soledades de “Álbum de Familia” de Rosario Castellanos o leer “Furia” de Clyo Mendoza. Así aprendo de cierta manera no sé cómo es el ser mujer pero cómo sienten las mujeres, la opresión en la que viven, el cómo es vivir en una sociedad que para ser franco no permite a las mujeres decidir sobre muchas cosas.

Pero es una opresión que, por justo ser hombre, no veo, no conozco y mucho menos siento como una. Yo no sentí la desesperación de estar atada, definida como solo la esposa de, la pareja de y el no poder escapar porque yo al ser solo esposa de no pude hacer otra cosa y ahora como dijo Rosario Castellanos “no veo a mi marido como el que amo sino como un cheque” un sustento económico.

Por eso es importante , yo que no experimente estar atrapado en estas prisiones domésticas, en las que mis labores fueron reducidas a las de limpieza y cocina. Necesito conocer este sentimiento, esta realidad, para poder hacer mi parte. Y sólo entiendo hasta que termino de leer, todo eso por vivir en cabeza ajena. Me hizo darme cuenta de mi opresión y de la de otros pues en palabras de Rosa Luxemburgo “el que no se mueve no escucha las cadenas”.

Leer me ayuda a trabajar en cortarlas y emanciparnos de modelos de antaño para crear una vida nueva.

ESPECIAL

COMPARTE de viva voz, los líderes sociales comparten algunas de sus experiencias

Sumarse a otras personas por medio de la literatura

Mayte López

La trayectoria literaria de Mayte se remonta a su infancia, puesto que siempre disfrutó mucho la lectura. “Desde siempre me apasionó, estudié literatura, seguí con la maestría y me mudé a Estados Unidos a seguir estudiando” comentó la autora de “Sensaciones térmicas” al tiempo que agregaba que fue a partir de su maestría cuando comenzó su proceso de escritura.

Su primera novela surgió en 2016, en la que exploró las rutinas familiares y la importancia que le damos a los parientes. Más tarde, su novela, “Sensaciones térmicas” (Libros de Asteroide) fue publicada tras un proceso de documentación en el que Mayte quiso explorar aquellas cosas que le preocupaban sobre el abuso que puede existir dentro de las relaciones, de igual manera, la autora se planteó recurrir al elemento de la sonoridad y dotar a su obra de una oralidad única.

La escritora ahondó en sus lecturas femeninas, confesando que creció con el canon de leer a más autores que autoras, situación que considera que ha cambiado considerablemente. “Me parece que es súper interesante lo que están escribiendo las

mujeres” agregó mientras reconocía el recurso de la literatura como herramienta de denuncia social, permitir al otro ver eso que quizá no resulta tan evidente. Algunas de sus autoras predilectas son Brenda Navarro, Marta Jiménez Serrano, Silvia Aguilera y Belén López.

“Una novela permite la identificación y mostrar el carácter universal de la violencia de género” reflexionó Mayte a la pregunta de por qué una novela y no un ensayo o una crónica. La autora asegura que a ella no le gusta decirle a sus lectores qué pensar ni

cómo hacerlo, en cambio, disfruta de plasmar la realidad en el papel y permitir que sean los otros, al consumirla, los que puedan formarse un criterio propio. “Siempre me da mucho gusto recibir a mis lectores y saber que mi novela les movió algo en el interior”.

Para Mayte la escritura significa un “asombro, una magia, un distanciamento” La escritora concluyó entre risas que es maravilloso lo que uno puede crear con el lenguaje y que la literatura, a final de cuentas, es para sumarse a otras personas, el goce de compartir.

Mensaje para la comunidad de Mar Adentro

Lean literatura escrita por mujeres, no se dejen llevar por prejuicios. Hay una inmensa cantidad de voces femeninas que se están visibilizando, escuchenlas.

ECOS DEL DEBATE

“La escritura femenina en la actualidad”

Al leer vemos el mundo a través de los ojos del autor y sentimos a través del corazón de sus personajes. Considero necesario reconocer la importancia de la escritura femenina, ya que no sólo enriquece la cultura literaria, sino que también nos brinda una perspectiva distinta al compartir las historias y experiencias de mujeres que han sido autoras de obras desafiantes y maravillosas. Como lectora es increíble poder conectar con aquellas autoras que han sido cruciales en el camino del empoderamiento de las mujeres por medio de la escritura.

Mariel de Jesús Sandoval Flores, Comunidad Mar Adentro

ESPECIAL

Para mí, la escritura femenina es algo de suma importancia en nuestro contexto actual, ya que da la oportunidad de las mujeres de plasmar sus ideas, necesidades e intereses a través del arte de la escritura de una forma pacífica, dando fuerza al movimiento de las mujeres en busca de la equidad.

Angelica Nohemí González Flores , Debatiente Mar Adentro

ESPECIAL

10 NOTICIAS POSITIVAS

1. La jalisciense Cristian Moscote se lleva el oro para México en Maratón femenil.

2. La arquitecta mexicana Frida Escobedo ha sido galardonada con el Premio Charlotte Perriand para el año 2024 por la CDA (Créateurs Design Association & Awards), en virtud de su destacada creatividad en el ámbito de la arquitectura.

3. Claudia Goldin ha sido galardonada con el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones pioneras sobre la disparidad de género en el ámbito laboral.

4. Narges Mohammadi, la destacada activista iraní, ha sido distinguida con el Premio Nobel de la Paz en 2023.

5. Isaac Núñez consiguió la medalla de bronce para México en las Barras paralelas varonil de la Gimnasia Artística de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

6. Estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAS pusieron en alto el nombre de Sinaloa al ganar el primer lugar en el séptimo Maratón Regional de Ética 2023.

7. Unisierra fortalece la fusión de ciencia y tecnología en la sierra de Sonora.

8. El alumno de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), Alexander Cordero, se posicionó en el lugar ocho de 50 participantes del Campeonato Mundial Sub 20 de Ajedrez.

9. Estudiantes de Alturas del Sur aprenden a evitar la violencia por medio de círculos de lectura.

10. Realizan conversatorio ‘Educación y cultura para la paz’, proponen más valores, igualdad y democracia en modelos educativos.

Mar Adentro propone

PARA LEER

“Sensaciones térmicas” de Mayte López ahonda en la romantización de la violencia dentro de relaciones.

PARA SABER

El 15 de octubre es el día de las escritoras mexicanas.

PARA CONOCER

La colección Vindictas de la UNAM recolecta voces de mujeres escritoras y las visibiliza.

ESPECIAL

CT