¡Fuertes declaraciones! "Platanito" se va contra Karla Panini

Se formó una nueva pareja que sube al ring, y esta vez "Platanito" respondió a los señalamientos de Karla Panini, quien lo acusara de ser infiel a su pareja, pero él reviró al señalar que "La Güera" mandaba a golpear a su entonces amiga.

Todo comenzó cuando Panini en el podcast "Mal Influencers" dijo que ya no iba a aguantar más los insultos de los que era objeto y fue ahí donde reveló las supuestas infidelidades de Jorge Verduzco, "Platanito".

Fue así, a través de su TikTok, que "Platanito" reveló que todas sus relaciones sexuales fueron consensuadas. "Y a todas y todos los que me c... fue con su consentimiento, pero nunca defraudé la confianza de un amigo mío, nunca me c... a la esposa de un amigo mío", dijo en una fuerte referencia a Panini.

Así, en ese tono de "declaración de guerra", el humorista recordó que Karla Panini presuntamente pedía a Américo Garza que golpeara a "La Comadre Morena".

No te pierdas: Karla Panini lanza mensaje defendiéndose de las críticas

"Y jamás mandé a maltratar a un amigo mío, sabiendo que estaba enfermo y diciéndole: 'madré...' Ahí están los mensajes de la señora Panini. ¿O ya se le habrá olvidado todo lo que le hacía a Karla Luna?, ahí están las declaraciones, si quieren vean en YouTube 'entrevista de Platanito a Karla Luna' para que vean la verdad", externó de forma contundente.

"Qué se espera de esa Panini". "Lo que hizo esa mujer no tiene perdón". "Se excusa con su religión". "Muy bien dicho platanito, más claro ni el agua", señalaron los fans.

OA