“Monica” dirige la cooperadora del colegio de sus hijos, “Chandler” es escritor de comedias, “Rachel” creó una marca de indumentaria y sigue viviendo en Nueva York; “Joey” abrió un negocio de sándwiches y se los comió todos y “Ross” invirtió en el restaurant de “Joey” y perdió todos sus ahorros; “Phoebe” es la encargada de los proyectos de arte en el colegio de sus hijos, que son tan diferentes como lo era ella.

Así se imaginan Courteney Cox, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Matt Leblanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow el presente de sus personajes de “Friends”, la sitcom que protagonizaron durante diez temporadas y que ahora recordarán en un especial que se verá por la plataforma HBO Max.

Con el estreno cada vez más cerca, los actores dieron una entrevista a la revista “People”, donde hablaron del secreto del éxito de la serie y adelantaron algo de lo que se verá en la nueva reunión, de la cual se reveló el primer tráiler a través de las redes sociales de la plataforma.

Así es, han pasado 17 años desde que el elenco de la serie “Friends” estuvo reunido por última vez en un set de filmación —mayo de 2004—; pese a los años, la nostalgia por este programa no ha parado, por lo que la noticia de que filmarían un capítulo especial titulado “Friends: The Reunion” fue recibido con júbilo. La filmación del especial se llevó a cabo en el set original de la serie, el escenario 24, en las instalaciones de Warner Bros., en Burbank, California.

Este reencuentro contará con el elenco original de la serie: Matthew Perry (“Chandler”), Jennifer Aniston (“Rachel”), Courteney Cox (“Monica”), Lisa Kudrow (“Phoebe”), Matt LeBlanc (“Joey”) y David Schwimmer (“Ross”), y ya tiene fecha de transmisión: 27 de mayo por la plataforma de HBO Max.

“Friends: The Reunion” también contará con la participación de los productores Marta Kauffman, David Crane y Kevin Bright, así como con la aparición de celebridades, como: Justin Bieber, David Beckham, James Corden, Mindy Kaling, Lady Gaga, Reese Witherspoon, Cara Delevingne o Malala Yousafzai

Recientemente la revista “People” publicó una edición especial donde se pueden ver fotos de “Monica”, “Phoebe”, “Chandler”, “Joey”, “Ross” y “Rachel” juntos en el sofá, como en la exitosa serie. Además, en una de las imágenes se observa cómo es que los actores preparaban la producción de este especial. “Es gracioso, cuando nos juntamos, es como si no hubiera pasado el tiempo”, dice LeBlanc, de 53 años. “Continuamos justo donde lo dejamos”, compartió a “People”.

Cabe señalar que las fotos presentadas en esta edición de “People” y que fueron compartidas en internet causaron gran ruido en las redes sociales, cuyos usuarios no dejaron de lado el “paso del tiempo” y en Twitter Jennifer Aniston se convirtió en trending topic donde las opiniones estuvieron divididas: mientras unos alababan su belleza y la señalaban como la dueña de la eterna juventud; otros, publicaron que había abusado del botox o que las fotos estaban retocadas. Sin duda, las redes sociales se han convertido en mayor tribunal de la sociedad, donde se juzga sin argumentos y donde se sentencia sin pruebas, y pese a este momento el avance compartido tanto por “People” como por la presentación del tráiler de HBO Max causaron un cúmulo de alegría, por lo que se espera con más ahínco la reunión de amigos más famosos de la televisión.

“People” incluyó al elenco completo en la portada de su nueva edición. ESPECIAL

“Friends” fue la comedia de situación más exitosa de la década de 1990 (se transmitió de 1994 a 2004) y ha encontrado una nueva generación de fans gracias a las repeticiones en televisión y a los servicios de streaming como Netflix (donde estuvo hasta hace algunos meses); fue ganadora de seis Emmys, y un referente en moda y cultura pop. Inicialmente, la serie se llamaría “Insomnia Café”, un nombre que pasó después a “Friends Like Us” y finalmente se quedó sólo en “Friends”.

Entre las anécdotas curiosas de la serie, encontramos que los productores querían que fuera Courteney Cox la encargada de dar vida al personaje de “Rachel” pero fue la propia actriz la que les pidió interpretar a “Mónica”. ¿El motivo? Se sentía más identificada con ella.

Otro dato es que a la presentadora Ellen Degeneres se le ofreció interpretar a “Phoebe” pero rechazó la oferta, algo que reveló en una entrevista en 2015.

Un detalle que resaltó fue el salario que obtuvieron los actores de esta serie, y es que durante la última temporada, los seis protagonistas negociaron un aumento salarial con el que cada uno ganó un millón de dólares por episodio. En la primera temporada, cada uno cobró 22 mil dólares por episodio. Todos ganaron siempre lo mismo a lo largo de las diez temporadas.

El éxito de la serie fue tal, que un espacio publicitario de sólo 30 segundos, durante la emisión del último episodio, tuvo un costo de entre uno y dos millones de dólares. Normalmente solía rondar los 500 mil dólares.

Finalmente, a pesar de que la serie tuvo un desenlace feliz, en un principio estaba previsto que tuviera uno más feliz aún: “Ross” y “Rachel” iban a tener otro hijo, “Phoebe” abriría su propia franquicia de spas y “Joey” se convertía finalmente en estrella de cine.

Friends: Detalles sobre “La reunión”

Centrados en lo que será el capítulo de la reunión, el set donde se filmó estuvo en parte al aire libre por los protocolos preventivos de la pandemia, incluyó la icónica fuente de agua en la que el elenco aparecía al principio de cada capítulo de la serie, con la misma canción de The Rembrandts, “I’ll Be There For You”.

Desde que HBO confirmó el programa especial, ha habido muchas especulaciones sobre hasta qué punto los actores retomarán sus papeles, una duda que David Schwimmer despejó cuando asistió al programa de Graham Norton de la BBC, donde dijo: “Seré yo mismo. Seré David… No estamos en el personaje... somos todos nosotros, la gente real; no habrá un guion”.

Con información de agencias y de SUN

