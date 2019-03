Michelle Salas resta importancia a palabras de Frida Sofía

Michelle Salas se encuentra en México para promocionar su marca de ropa. Al salir de un restaurante, se le preguntó sobre las palabras de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, en torno a su familia.

"No tengo ningún comentario porque creo que no es relevante, el amor va más allá, y la familia va más allá y no tengo por qué hablar mal de nadie"

La hija de Luis Miguel y sobrina de la Guzmán dejó claro el cariño que, dice, siente por su familia.

"Tengo una familia espectacular, amo a mi abuela, a mi bisabuela, ustedes saben la conexión que yo tengo en verdad con toda mi familia", expresó.

Cuando se le preguntó su opinión sobre los dichos de Frida Sofía, Michelle fue breve: "al respecto, del otro tema, en verdad no tengo ningún comentario porque creo que no es relevante, el amor va más allá, y la familia va más allá y no tengo por qué hablar mal de nadie", aseguró.

Michelle Salas compartió en Instagram su estancia en Monterrey, donde asistió al festival Pa'l Norte.

Su abuela Sylvia Pasquel y su tía Alejandra Guzmán han mostrado su postura sobre esta polémica, eso sí, sin atacar a ningún miembro de la familia.

Desde hace semanas, Frida Sofía ha compartido videos en los que se muestra harta de que la comparen con Michelle; también ha confesado que su familia no es lo que todos creen.

JM