Este viernes, Frida Sofía estaría de luto tras la muerte de su hermana Natasha Moctezuma, según reporta TV Notas y Venga la Alegría.

De acuerdo con la revista de circulación nacional, Natasha, de 24 años de edad, padecía de una enfermedad pulmonar y epilepsia, sin embargo, no se especifica la causa de muerte. Natasha habría perdido la vida este 2 de septiembre.

Se informó en 2019 que Natasha sería sometida a una operación y a un tratamiento para atender su enfermedad.

Natasha Moctezuma era hija de Beatriz Pasquel y Pablo Moctezuma, —padre de Frida Sofía—.

La última publicación de Natasha en 2019 en Instagram se puede leer cómo la hermana de Frida luchaba contra su salud.

“Y hoy más que nunca creo en mí , en mi capacidad y en mi talento para los idiomas , en mi seguridad y en el amor hacia mí ... en mi fortaleza porque la vida me ha puesto muchísimas pruebas de salud y le he ganado a todo , porque se que seguiré ganándole a las pruebas porque esas mismas me han dado las armas. Hoy mas que nunca quiero vivir , salir adelante , creo en mi y en mi amor propio como mujer que bastantes pruebas me tomo, pero hoy tengo el valor de decir que me amo más que a nadie. A veces hay que ser un poco egoístas... primero yo , segundo yo y tercero yo !!!! Las heridas del amor del pasado se crea cuando uno cae y se levanta y se ama a si mismo mas que a nadie y q nada se da a respetar y a querer como se merece…”, se lee.

Hasta el momento, ni Frida ni Pablo se han pronunciado al respecto. No obstante, muchos internautas comparten sus mensajes de pésame hacia la familia.

***

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AC