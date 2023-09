La emblemática estrella, Freddie Mercury, el día de ayer 5 de septiembre habría cumplido 77 años. Sin embargo, sus fans aún lo recuerdan con admiración.

Dicho lo anterior, habrá una subasta que promete ser histórica. ¿De qué se trata? Se van a poner a la venta más de mil 500 objetos que fueron del cantante.

Estos valiosos artículos del líder de la banda Queen estarán disponibles la próxima semana en Londres; joyas, manuscritos de canciones, un piano Yamaha G2, hasta trajes icónicos estarán a la venta.

OBJETOS EN SUBASTA: El piano Yamaha G2

Era el favorito de Mercury, destacado como una de las piezas más emblemáticas de la subasta. Mismo que fue el instrumento con el que Mercury sentía una conexión creativa única, y lo usó para componer éxitos como "Bohemian Rhapsody".

También, la subasta ofrecerá borradores escritos a mano por Freddie Mercury de canciones como "We are the Champions" y "Don't Stop Me Now". Finalmente, se espera que los ingresos de esta subasta superen los 12.7 millones de dólares, que se destinarán a la Mercury Phoenix Trust y la Fundación Elton John en su lucha contra el sida.

SN