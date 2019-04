Frank Rodríguez apuesta "Todo" por su segundo filme

Este lunes 15 de abril comienza el rodaje de la película “Todo”, segundo proyecto que dirige el actor y productor Frank Rodríguez. El largometraje, respaldado por la productora Lylu Films y Bellaco Films de Alberto Agnesi, tendrá 10 días de rodaje y cuenta con las actuaciones del propio Frank, Carla Hernández, Cristóbal Orellana y Liz Sandoval, quien también funge como productora; en tanto, Jerzain Ortega será el encargado de la fotografía.

En entrevista, Rodríguez detalla respecto al filme: “Es una película muy indie porque es con cámara en mano, tiene muchos planos secuencia. Está pensada para que los actores sobresalgan. Cuando no hay tanto presupuesto ‘aparentemente’ en este tipo de cine, pareciera que todo se hace al aventón, pero lo que yo he aprendido de Jerzain, quien tiene una producción exquisita, es cómo trabaja con los actores, eso lo aplico yo en esta película”.

La trama de la cinta es la historia de un matrimonio joven que no puede tener hijos, pero que es aparentemente feliz, hasta que “su vida se ve distorsionada a partir de la visita de un tercer personaje que es ‘Javier’ (Frank), un argentino que viene a conocer Guadalajara y a visitar a ‘Alejandro’ y a ‘Fabiola’ (Cristóbal y Liz). Y ella tiene a una prima que es su confidente (Carla), quien la motiva a hacer muchas cosas, pero el rol de Liz cree que el mundo es aparentemente perfecto, pero lo cree porque no ha tenido otro tipo de experiencias”, continúa Frank, quien resalta que este guion lo escribió basado en muchas experiencias que tuvo cuando estuvo casado.

Actrices a la altura

Para Liz, “Todo” sería su primera cinta como productora: “Me la aviento con un gran amigo que es Frank, a quien conozco desde hace un par de años. Me la platicó, me encantó la historia y la oportunidad de estar en este proyecto, que espero que no sea el último”. Sobre su personaje, confiesa que le toca abrir su lado más sensible “porque no suelo ser tan delicada en mi forma de ser y comportarme, y ‘Fabiola’ tiene todavía esa inocencia que muchos hemos perdido, es muy linda y saca mi lado sensible”. Liz, quien comenzó su trayectoria en teatro, quiere aportar su granito de arena para que el cine hecho en Jalisco siga en crecimiento.

Por su parte, Carla estuvo alejada de la actuación por un tiempo, por lo que le encantó esta propuesta fílmica, que podrá desarrollar en su ciudad natal. “Me alejé un tiempo de la carrera, estuve tocando otras cuestiones y ahora regreso con muchas ganas de hacer cine, es lo único que no he hecho, estuve buscando la oportunidad y ahora es el momento con la que es mi primera participación. Además lo hago con amigos y en Guadalajara, que es mi tierra. Estoy muy contenta con el personaje, es algo muy chistoso lo que me toca hacer, porque la chava es un poco fresa, una chica fifí, pero yo me considero lo contrario, soy chaira, como por ahí dicen algunos (risas)”.

Finalmente, Jerzain señala que esta cinta es el primer drama en el que participa, puesto que su línea es el cine experimental y de humor negro. Igualmente, en su labor, siempre hace de todo: dirige, produce y edita, pero para este proyecto se concentrará en la dirección de fotografía.

Presumen a la Perla Tapatía

“Todo” cuenta con el respaldo de la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco (COFIEJ), en cuanto a los permisos necesarios para que pueda filmarse, por ejemplo, en calles del Centro Histórico y lugares como el Teatro Degollado y el Instituto Cultural Cabañas, “porque aunque la película es muy indie, para festivales, sí es un comercial muy descarado de Guadalajara, sobre todo de la parte del Centro”. El productor espera que la cinta quede finalizada este año para que en 2020 comience su ciclo en festivales de cine; después se revisaría la posibilidad de un estreno en salas comerciales o, incluso, subirla a alguna plataforma digital.