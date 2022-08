Franco Escamilla: "Belinda acabó con las carreras de sus novios"

El comediante Franco Escamilla, el llamado "rey del humor negro", lanzó un dardo "venenoso" al señalar que Belinda acabó con las carreras de quienes fueron sus novios. En su monólogo dentro del espacio Los Amos del Universo, dio como ejemplo a Giovani dos Santos, a quien se le consideraba el "Ronaldinho" mexicano, pues su juego en el futbol vino a menos.

"El mago Criss Angel ya no tiene programa de televisión y se presentaba en Las Vegas, que no es poca cosa presentarse ahí. Tercer caso, Lupillo Rivera, juez de 'La Voz México', le estaba yendo de poca madre… llega Belinda, se 'encula', se tatúa… se va Belinda y la carrera de Lupillo no me pueden negar, cabrones, que hubo un descenso mayor o menor, lo que tú quieras", analizó. Pero señaló que, hasta el momento, Christian Nodal es un punto y aparte, aunque dijo que últimamente estuvo en el centro de la polémica.

Franco señaló que no es misógino, pues lo que dijo, agregó, no tiene que ver nada con ese tema, pero sí sostuvo que cuatro personas que estuvieron con la intérprete de "Luz sin gravedad" les fue muy mal, lo que dividió opiniones entre sus fans.

