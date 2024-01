"Fountain Of Youth", película con Eiza González y Natalie Portman

La actriz mexicana Eiza González anunció recientemente su participación junto a la estrella de "Black Swan", Natalie Portman, en la película "Fountain Of Youth".

Los éxitos para la también cantante, en su vida profesional siguen ocurriendo, a pesar de que a finales de 2023, Eiza compartió que se enfrentó a momentos muy difíciles que la llevaron a tomar un breve descanso de las redes sociales.

El nuevo proyecto en el que participará la actriz esta escrito por James Vanderbilt, guionista estadounidense reconocido por su trabajo en "Zodiac", "White House Down" y "The Amazing Spider-Man", se estrenará en la plataforma de Apple TV y contará también con la participación de John Krasinski, protagonista de "Jack Ryan".

La confirmación de este nuevo logro en la industria estadounidense fue compartida por Eiza a través de una publicación en Instagram, donde aparece junto a los mencionados actores.

¿De qué se trata "Fountain Of Youth"?

La película sigue la travesía de dos hermanos distanciados, interpretados por Krasinski y Portman, que se unen para llevar a cabo un robo a nivel mundial con el objetivo de descubrir la legendaria Fuente de la Eterna Juventud. La historia requiere que utilicen su conocimiento de eventos históricos para seguir pistas que podrían conducirlos hacia la inmortalidad. Aunque no se han revelado más detalles, "Deadline" informó que el guión sorprendió a los ejecutivos, convirtiéndose en una prioridad para iniciar el proyecto y reunir al equipo de talentos adecuado.

La versatilidad de Eiza González sigue desafiando los límites, como se evidencia en su próxima colaboración con Henry Cavill en "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", dirigida por Guy Ritchie y ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Esta será la tercera vez que González y Ritchie trabajan juntos. Además, la actriz aparecerá próximamente en la serie "Three Body Problem" de David Benioff y DB Weiss para Netflix, que se estrena el 21 de marzo, y en "La Máquina", la primera serie en español de Hulu, junto a Gael García Bernal y Diego Luna.

