Diana González aspira a convertirse en la primera alcaldesa de la capital jalisciense.

Luego de ser dirigente de Acción Nacional en Jalisco, la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por Jalisco” cuenta con el respaldo de la candidata a la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez, para encabezar el Gobierno de Guadalajara.

Plantea reforzar la seguridad replicando el modelo de Yucatán, considerado como uno de los más seguros del país. Su planteamiento es mejorar las condiciones laborales de los elementos de la Comisaría de Seguridad ofreciendo incentivos, mejores salarios y apoyos para ellos y sus familias.

“Van a tener acceso a formación, capacitación y certificación. Van a tener acceso a la tecnología en tiempo real… que funcionen las cámaras de videovigilancia. Que también puedan acceder a créditos del Infonavit mediante un acuerdo que se lleve el Ayuntamiento como aval y que sus hijos puedan tener acceso a la universidad pública, como la UdeG, y también a las privadas, mientras se porten bien. Es crear este entorno de que ellos sean la autoridad respetada, el policía cercano que cuida, que protege”.

Para Diana González, la coordinación con las autoridades será fundamental, por lo que espera que las ganadoras de las elecciones por la gubernatura y la Presidencia sean Laura Haro y Xóchitl Gálvez, respectivamente, y así apoyar para el reforzamiento y la mejora de condiciones laborales de los policías municipales, que lleguen los apoyos de programas sociales y hacer valer la ley, al garantizar que “nunca nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante los hechos delictivos”.

En materia de salud, lamentó el abandono de los Servicios Médicos Municipales, por lo que apostará por mejorar las condiciones de los trabajadores de la Cruz Verde.

“No hay nada, dignificaremos la labor de todo el personal médico y administrativo porque, desgraciadamente, han sido abandonados, están en condiciones deplorables, pero igual que todo el sistema de salud en México. Necesitamos aventar todo el presupuesto, las ganas, la inteligencia, el sentido común para que la Cruz Verde funcione, en coordinación con todos los servicios de salud tanto estatales como federales”.

En cuanto a la movilidad, afirma que van por el reordenamiento de las ciclovías para reforzar la estrategia. “Vamos a reordenar todas las ciclovías, necesitamos hacer un plan real de transporte no motorizado, pero que contribuya a una movilidad eficiente… no lo que hemos sufrido cada vez, con más tráfico y peores condiciones del medio ambiente”.

En su trayectoria, ha sido asesora en el Congreso de Jalisco y de la Cámara de Diputados, también coordinadora de los Registros Civiles en Guadalajara, así como presidenta del PAN en Jalisco y coordinadora de la campaña a la Presidencia de la República de Ricardo Anaya en el Estado.

Su experiencia política y administrativa sugiere un enfoque integral hacia la gestión pública y el servicio a la comunidad.

¿Qué opina de?

Diana González calificó a los políticos a nivel nacional y local. Se les fue con todo:

- López Obrador:

Cínico.

- Claudia Sheinbaum:

Muñeca.

- Xóchitl Gálvez:

Presidenta.

- Jorge Álvarez Máynez:

Payaso.

- Gobernador de Jalisco:

Indolente.

- Ricardo Villanueva:

Agradable.

- Claudia Delgadillo:

Corrupción.

- Laura Haro:

Gobernadora.

- Pablo Lemus:

Payaso.

- “Chema” Martínez:

Incongruente.

- Vero Delgadillo:

Sin resultados.

- Diana González:

Presidenta municipal.

La superación personal y la vocación de servicio, sus cartas de presentación

Con experiencia como asesora en el Congreso de Jalisco y en la Cámara de Diputados, así como presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Diana González se declara aficionada de las redes sociales y en temas de superación personal, ya que afirma ser una persona que escucha y que aconseja a los demás. Se remarca como una persona con vocación de servicio.

La literatura es de sus actividades favoritas y cuenta con algunos escritores y géneros literarios predilectos.

“Yo empecé a leer a Cuauhtémoc Sánchez, uno que se llamaba ‘Juventud en Éxtasis’ y era un tipo de libro de superación. También “Volar sobre el pantano”. Yo los leía cuando estaba chavita y me encantaron. Otro, “Metafísica, 4 en 1”, ese tipo de literatura me gusta y me sigue gustando; o sea, todo lo que hable de superación personal, del manejo de las emociones, de cómo tener un mejor entorno. Me gusta esa literatura”.

Diana es también apasionada de los deportes, pues disfruta de las pesas, los clavados, la gimnasia artística o el basquetbol. Es porque sus hijos practican estos deportes, aunque también se declara aficionada de las Chivas, aunque lo que más disfruta de este deporte es el ambiente que se vive en los estadios.

- ¿En qué te consideras experta o profesional, fuera de la política?

- Me gusta mucho el tema de la vida, de las personas… me gusta la psicología. Creo que soy buena para dar consejos. Soy buena para las redes sociales, tengo dos ejemplos exitosos y son mis hijos.

También soy aficionada al canto, me encanta. Si hubiera tenido una bonita voz seguramente sería cantante… bailar también.

- Ya que te gusta mucho la música, ¿cuáles son tus artistas favoritos?

- La verdad es que en la música sí escucho de todo. Me gusta mucho la música, puedo escuchar desde la clásica hasta Bad Bunny, que es lo que escuchan mis hijos, el reggaetón y pasando por la música ochentera, el rock en español, me gusta mucho Luis Miguel y Gloria Trevi.

- ¿De cuáles canciones cantas más?

- Sería la “Onda Vaselina” cantada por Timbiriche, que es lo que más canto cuando me baño.

- ¿Eres apasionada al deporte?

- Me gusta verlo, específicamente porque mis hijos toda la vida han practicado deportes; incluso, de alto rendimiento. Por ejemplo, me gustó mucho la gimnasia artística cuando ellos lo hacían, un tiempo los clavados porque yo también fui clavadista… y hoy me encanta el basquetbol, que es lo que juega mi hijo. En cuanto a practicar, me gustan las pesas.

- ¿Te gusta el futbol?

- Sí, me gusta más el ambiente que el futbol, las cervecitas, degustar ahí con los amigos. ¡Ah!, soy Chiva, aunque se enojen.

- En materia de cine, ¿actor, actriz o género favorito?

- Mi actriz favorita se llama Isabela Ledezma, que es mi hija y soy su fan. ¿Género? Me gustan las comedias románticas, me gusta relajarme y es un momento para no sufrir. Lo que no vería nunca es el terror, no me gustan las películas de terror… lo demás lo puedo ver todo.

- ¿Y sobre literatura?

- Los medios de comunicación, como EL INFORMADOR, no me lo pierdo… todos los días leo las notas.

- ¿Algún libro favorito?

- Me gustan los libros de superación personal, yo empecé y aunque luego los lectores profesionales nos critican a los que leemos ese tipo de lectura, yo empecé a leer a Cuauhtémoc Sánchez, uno que se llamaba “Juventud en Éxtasis” y era un tipo de libro de superación, como “Volar sobre el Pantano”, yo los leía cuando estaba chavita y me encantaron, “Metafísica, 4 en 1”, ese tipo de literatura me gusta y me sigue gustando, o sea, todo lo que hable de superación personal, del manejo de las emociones, de cómo tener un mejor entorno, me gusta esa literatura.

¿Y cómo anda en el lenguaje de las redes?

Ahora que las redes sociales han penetrado más en las personas, Diana González demostró sus “conocimientos” en algunas palabras claves o términos utilizados por la “chaviza”, acertando en la mayoría. Van las preguntas y respuestas:

- ¿Qué significa “ni te topo”?

- En mis tiempos era ni te pelo ni sé quién eres.

- ¿FYI?

- ¿Ah?, se lo he visto a mis hijos.

- ¿Aesthetic?

- Es que sea vea como las fotos muy lindas, como muy mono en el Instagram, por ejemplo.

- ¿Ghostear?

- Es como dejar en visto.

- ¿GPI?

- Gracias por invitar.

Prefiere los tacos y el mezcal

La aspirante a la presidencia de Guadalajara tiene claras sus preferencias sobre lo que le gusta comer. Si bien se declara fan de lo tradicional, revela que prefiere los tacos sobre las tortas ahogadas, la comida más tapatía y emblema de la capital de Jalisco. Es el mismo caso que el mezcal, el cual lo prefiere sobre el tequila.

Declarada también “team calor”, es aficionada de las Chivas y prefiere acudir al Estadio Jalisco a disfrutar de los partidos de futbol y, como ella lo mencionó, a disfrutar del ambiente futbolero.

Lo que sí es que tuvo más conocimiento de las palabras utilizadas en las redes sociales que otras candidatas o candidatos.

- ¿Team frío o team calor?

- Calor.

- ¿Montaña o playa?

- Playa.

- ¿Café o té?

- Café.

- ¿Tacos o torta ahogada?

- Tacos.

- ¿Tequila o mezcal?

- Mezcal.

- ¿Instagram o TikTok?

- Instagram.

- ¿Estadio AKRON o Estadio Jalisco?

- Estadio Jalisco.

- ¿Chivas o Atlas?

- Chivas.

La candidata comparte para los lectores de EL INFORMADOR su visión de la política y algunas experiencias personales. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Mujer de familia que busca la salvación del país

Diana González se siente contenta con lo logrado en su trayectoria. Afirma que ha cumplido con todas sus metas a lo largo de su vida. Ahora falta ganar la Presidencia de Guadalajara por la alianza PAN, PRI y PRD.

Aunque se arrepiente de no haber hecho más locuras, recuerda los veranos que pasaba cuando era pequeña en Mérida, Yucatán.

Por otra parte, es admiradora de su madre, a quien reconoce por su resiliencia, valentía y por ser positiva. Siempre da lo mejor de ella.

Y espera que en algunos años pueda llegar a ser candidata a la Presidencia de México, tal como lo es ahora Xóchitl Gálvez, quien es una de sus impulsoras en la etapa presente a la alcaldía de Guadalajara.

- ¿De qué te arrepientes a tu edad?

- De no haber hecho más locuras.

- ¿El mayor logro o satisfacción?

- Profesional, el ser presidenta del PAN en Jalisco. Y en lo personal, ser mamá de mis hijos.

- ¿El mayor fracaso?

- No veo lo que sucede mal, creo que son las protecciones de Dios. Estoy protegida.

- ¿El mejor recuerdo de niña?

- Mis días en Mérida, eran en verano. Eran tiempos felices.

- ¿El peor recuerdo?

- Mi papá cuando era un poco violento… o tomaba mucho.

- ¿Eras buena para estudiar?

- Mucho, de 10, de excelencia académica.

- ¿Qué le hubiera gustado estudiar?

- Decía que iba a ser médico.

- ¿Tuvo muchos novios?

- Sí.

- ¿Cuántos?

- (Risas) No sé, perdí la cuenta.

- ¿Te cortaban o los cortabas?

- Cortaba.

- ¿Quién se le viene a la mente?

Mejor no digo nada porque se van a poner celosas sus esposas. Los recuerdo con mucho cariño.

- ¿Llegaste a los golpes en algún momento?

- Nunca, soy de paz, conciliación y amor.

- Si pudiera regresar el tiempo, ¿qué cambiarías?

- Creo que no cambiaría nada, he sido muy afortunada, he logrado todas las metas que he tenido en la vida.

- ¿Cómo te ves en 10 años?

- A lo mejor soy candidata a la Presidencia de la República.

- ¿Qué mensaje le das a los lectores o cibernautas de EL INFORMADOR?

- Pensar en que estamos en un país muy complicado, que es real, en una violencia que nos está lastimando. La imagen de 13 mil pares de zapatos en una plaza pública creo que no debe pasar nunca más. Necesitamos unirnos todos: los enemigos son la violencia, el hambre, la necesidad… y nosotros somos hermanos, tenemos que unirnos para salvar a nuestra patria, a nuestro país, que no nos polaricemos y que salgamos a votar este próximo 2 de junio. Voten por Xóchitl Gálvez y Diana González.

CT