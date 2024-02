Finn Bennett habla sobre su participación en “True Detective”; este domingo es final de temporada

Este domingo 18 de febrero será el final de temporada de “True Detective: Tierra Nocturna” a través de HBO Max, historia producida por Issa López y protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis, donde también tiene una participación fundamental Finn Bennett como el policía “Peter Prior”. A propósito, el actor conversó con EL INFORMADOR sobre cómo fue abordar este personaje y cómo fue trabajar con la mexicana Issa López.

“La característica más importante de Pete es que es muy honesto y trabaja duro. No es que tenga manierismos o algo así. Creo que es cómo se relaciona con cada uno de los personajes y lo que hará para ellos. Este papel para mí fue tener la confianza de jugar como policía, trabajando con gente realmente impresionante. Creo que ese fue el desafío, mantenerme a mí mismo confiado”, expresa.

La trama desarrolla cómo ocho hombres que operan la Estación de Investigación del Ártico Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Y para resolver el caso, las detectives “Liz Danvers” (Foster) y “Evangeline Navarro” (Reis) tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y profundizar en las verdades encantadas que yacen enterradas bajo el hielo eterno.

“Trabajar con Jodie es increíble. Hay mucho que aprender de ella, es muy paciente. Tenía un poco de pánico antes de trabajar en ‘True Detective’, pues la admiro y respeto, pero ese tipo de pánico se desvaneció porque al encontrarme con ella, es tan maravillosa y tan comprensiva, paciente y calmada, que solo quiere apoyarte y hacer bien el trabajo contigo. Y entonces cuanto más tiempo pasamos juntos –porque en la mayoría de mis escenas son con Jodie–, pues más cómodo me sentí alrededor de ella”. Además, explica que ese sentimiento se trasladó a las escenas con sus personajes. “Esa relación que es la que ‘Pete’ y ‘Danvers’ tienen, es una relación de desbordamiento e información”.

En cuanto a ponerse bajo las órdenes de Issa, comparte que es una creativa muy colaboradora que sabe apoyar.

“Ella también tiene un amor duro por el trabajo. Si no le gusta el trabajo que haces, ella te lo dirá. Te dirá que lo tienes que hacer mejor. Y realmente admiro y respeto eso. Creo que fue algo a lo que respondí muy bien. Ella solo quería obtener el mejor resultado. No creo que pueda agradecerle a Issa suficiente por darme esta oportunidad, porque sé que quería que estuviera en la serie. Y ella tenía mucha confianza en mí, así que sí, realmente lo disfruté. Creo que fue brillante. Y realmente espero que podamos trabajar juntos de nuevo algún día”.

Si bien la serie toma como contexto a Alaska, la trama se rodó en Islandia, para Finn no fue tan complicado el tema del clima porque comparte que vivió un tiempo en Londres, pero resalta que mientras grababan, había aproximadamente una hora y media de luz del día, “así que no era tan severo como en Alaska. Me encanta Islandia, pero puede ser depresivo cuando miras a tu ventana, son las 11:00 de la mañana y todavía está oscuro. Y creo que eso llega a los personajes. Y también creo que eso trae una cierta oscuridad a las vidas de las personas”.

Finalmente, sobre la recepción que ha percibido sobre la serie, resalta que le gustan los mensajes sobre cómo ha ido desarrollándose el show. Sin embargo, resalta que no presta tanta atención a la crítica no porque no sea válida, sino porque como pasó tanto tiempo trabajando en este proyecto, si escucha algo negativo, para él sería algo doloroso.

YC