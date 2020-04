Figuras de la música rinden homenaje a John Prine

Diversos músicos ofrecieron un tributo al cantautor estadunidense de música country John Prine, quien murió el pasado 8 de abril a causa de coronavirus a los 73 años. En el homenaje, difundido en distintas plataformas digitales, estuvieron figuras como Roger Waters, Dave Matthews, Norah Jones, entre otros.

A través de la cuenta de Instagram del medio musical Consequence Of Sound, se llevó a cabo una transmisión en vivo en honor al cantante originario de Illinois, con artistas propios de la escena country, además de otros géneros musicales, mientras que en la plataforma YouTube.

Otros músicos honraron su memoria como el exintegrante de Pink Floyd, Roger Waters, que cantó Paradise, tema incluido en el álbum debut de Prine en 1971. "Mi amigo John Prine murió", escribió al pie del video. "Te extraño hermano."

Otros músicos que subieron su tributo a la plataforma de videos fue Dave Matthews con el tema Speed of the Sound of Loneliness, la cantante Phoebe Bridgers con Summer´s End y Bonnie Raitt que en esta ocasión cantó Home con una dedicatoria:

"Para aquellos que no tienen la bendición de tener un hogar seguro y protegido, y atención médica adecuada, y están preocupados por su futuro económico y por las crisis de salud médica, mi corazón está con ustedes. Todavía estoy tan desconsolada por la pérdida de John Prine, y sé que ustedes también lo están. Para ese ángel de Montgomery, esto es para John".

jb