La estrella mexicana, Edith Márquez, después de pasar por un periodo complicado de salud, está lista para su encuentro con los tapatíos, pues tendrá dos fechas en Jalisco. La primera es el 20 de octubre, en el palenque de Fiestas de Octubre; y la segunda será el día 22, en el municipio de El Salto. En entrevista con EL INFORMADOR, habla sobre estas presentaciones que la tienen muy emocionada.

“Había tenido un stop por cuestiones de salud y la verdad es que me viene muy bien tener conciertos, porque es lo que a mí me gusta hacer además de tener el contacto con el público; estar cerca de ellos a través de la música, para mí es algo sumamente importante… Y estar en las Fiestas de Octubre es para mí un honor, porque es un palenque precioso, el público es hermoso y porque ya he visto cómo les ha ido a mis otros compañeros y pues ya quiero que sea el 20… Me muero de ganas de verlos, de cantarles y llevarles todo lo que les quiero llevar”.

Una vez más Edith refrendará por qué es llamada “La reina de los palenques”: “La gente te pone unos títulos que ¡Dios santo! No hay que fallarles. Yo creo que ha sido porque el público ve que hago mi trabajo con tanto amor y desde hace mucho tiempo que vengo abriéndome el camino en esta carrera que es tan hermosa, pero al mismo tiempo llena de cosas que hay que ir poco a poco sorteando, pero la verdad que me siento bien contenta, afortunada de los títulos que la gente me ha puesto y cada día más comprometida, definitivamente”.

Sobre su estado de salud actual, confiesa que a través de sus redes le ha estado compartiendo a su público cómo avanza en su recuperación: “En noviembre cumplo un año de haber sido intervenida de la columna por tercera ocasión, porque he venido teniendo problemas con hernias y un pellizco en la lumbar y en el nervio ciático. Entonces, sí estuvo durísimo porque estuve una semana en el hospital y después estuve varios días en mi casa, como 21, con un catéter que me llegaba del brazo al corazón para de ahí pasarme todos los antibióticos”.

Resalta que fueron días complicados: “Sí fue un momento de mucho bajón, porque no hay nada como estar con salud y cuando la pierdes, tienes que parar”, esta pausa sin embargo, la ha hecho más fuerte y con muchas ganas de regresar al escenario, el reposo fue necesario para evitar ciertos movimientos y hasta el día de hoy no puede usar tacones, recuerda que el pasado 15 de septiembre en Pachuca, su concierto lo dio con calzado cómodo para poder trabajar adecuadamente, pero como siempre ha sido una artista muy disciplinada, la recuperación está siendo satisfactoria.

“Estoy perfectamente bien, no dejo mis fisioterapias, que eso es algo importantísimo, trato de alimentarme bien y estar lo mejor que se pueda. Si no eres disciplinado en esta vida, sí está muy cañón y la verdad es que a lo largo de mi vida sí he sido muy disciplinada. Entonces, sólo así es como se pueden lograr las cosas, la verdad”.

Un feliz regreso

Pasaron dos años desde la última vez que Edith se presentó en las Fiestas de Octubre debido a la pandemia, pausa que también sirvió como un momento de reflexión para ella, para darse cuenta que todo cambia de un momento a otro y que se debe vivir con gran intensidad el aquí y el ahora: “Aprendí a valorar mil cosas que antes no hacía. Pero en general, lo que quiere ahora la gente es divertirse y por eso se están abarrotando todos los lugares”.

Con energías renovadas, Edith adelanta que se avecinan grandes sorpresas: “Vienen cambios muy positivos y necesarios, gracias a Dios. Me siento contenta de todo lo que estamos preparando, porque la gente ni se imagina lo que viene, es algo muy grande e importante para mí, es algo que he venido queriendo hacer y persiguiendo, yo creo que desde mi primer disco ‘Frente a ti’, que no se ha dado, pero que yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos y que todo pasa cuando tiene que pasar, y llegó el momento. Estoy trabajando en canciones, en cuestiones de imagen y de cambios que tiene que ser, pero muy positivos a partir de enero”.

Imparable

Síguele la pista a Edith Márquez

16 de octubre , en Mexicali, Fiestas del Sol, Isla de las estrellas.

, en Mexicali, Fiestas del Sol, Isla de las estrellas. 20 de octubre , en Guadalajara, Palenque de las Fiestas de Octubre.

, en Guadalajara, Palenque de las Fiestas de Octubre. 22 de octubre , en El salto Jalisco, Teatro del Pueblo.

, en El salto Jalisco, Teatro del Pueblo. 29 de octubre, en Tijuana, Plaza de Toros Monumental.



