Fiestas de Octubre 2022: Revive la fiesta jalisciense

A lo grande comenzaron las Fiestas de Octubre 2022 después de dos años de ausencia; con pirotecnia, música, video y rayos láser se iluminó al mar de gente que ayer 30 de septiembre se dio cita en el Auditorio Benito Juárez para disfrutar de las atracciones, la comida, los juegos mecánicos y números musicales.

Desde el mediodía, las familias jaliscienses comenzaron a llegar a la tradicional sede: el Auditorio Benito Juárez, que tan solo hace un par de semanas aún fungía como centro de vacunación con las dosis anti-COVID, dato que inmediatamente salió a relucir en los visitantes que recordaron cómo en solitario o en compañía de sus seres queridos acudieron como muestra de solidaridad para lograr que la contingencia sanitaria diera tregua y diversas actividades, como estas fiestas tapatías, pudieran regresar a la normalidad.

Aunque se esperaba un día caluroso, las primeras horas fueron llevaderas gracias a los oasis gastronómicos que poco a poco comenzaron a tomar vida entre los pasillos y pabellones de las Fiestas de Octubre, ofreciendo los tradicionales sabores, colores y texturas de los emblemáticos tacos jaliscienses, huaraches de carne asada y salsas mexicanas, gorditas de nata al comal, así como refrescantes bebidas como el dulce jugo de caña y las micheladas.

Aunque la mayoría de puestos ya estaban más que listos para ofrecer diversidad de amenidades en ropa, calzado y accesorios de moda, algunos stands aún trabajaban en terminar su instalación y afinar su iluminación y así ofertar otros servicios para los más pequeños del hogar con arenas de colores, maquillaje de fantasía y golosinas clásicas, como: los algodones de azúcar, gomitas, nieves de garrafa y frituras.

Para las 18:00 horas, las Fiestas de Octubre ya mostraba su habitual estampa y bajo el lema de este año “Al estilo Jalisco”, el público ya estaba sumergido en la oferta de entretenimiento, especialmente en los juegos mecánicos que por mucho fueron los más buscados por los visitantes infantiles y juveniles. Este año, las atracciones que más afluencia tuvieron desde su arranque de operaciones fueron la montaña rusa, el carrusel, la rueda de la fortuna, las sillitas voladoras y los carritos chocones.

Listos para la parranda

Aunque resultó ser una falsa alarma, a las 18:30 horas los asistentes que ya rondaban el Auditorio Benito Juárez corrieron a ganar un buen lugar en la zona de gradas, luego de que el escenario del Foro Principal comenzó a iluminarse y una famosa voz saludó por el micrófono, resultando que Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio estaba haciendo su prueba de sonido para protagonizar el cierre de la primera jornada sonora, en la que también se esperaba con aplausos la llegada de Lupillo Rivera.

Tras las últimas pruebas de sonido y revisar que toda la tarima estuviera lista, el show musical comenzó su recorrido con Banda La Fugitiva, que entró en juego luego de que Chuyín Barajas canceló de último momento su participación.

Dan inicio

Ayer el corte de listón fue encabezado por Enrique Ibarra, secretario general de gobierno, quien fue acompañado por diferentes funcionarios estatales y municipales. Ahora, los discursos fueron proyectados en tres enormes pantallas y ahí dieron su mensaje el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie; el titular de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AEEJ), Esteban Estrada, y el coordinador general estratégico de Desarrollo y Crecimiento Económico de la entidad, Xavier Orendáin de Obeso.

Así, un largo promocional destacó la celebración de las fiestas y señaló que serán 34 días de actividades en una sede renovada en sus instalaciones, con nueva imagen y distribución de espacios.

Las Fiestas de Octubre se celebrarán desde ayer y hasta el 2 de noviembre, de lunes a domingo, de 10:00 a 23:00 horas.

Una mirada nocturna a las Fiestas de Octubre y su alegría. EL INFORMADOR/ A. Navarro

“La gente ha hecho suyas las fiestas”

Las Fiestas de Octubre no han sido un festival uniforme, desde sus inicios han sufrido cambios y transformaciones pero, sin duda, la gente las ha hecho suyas con el tiempo. Después de dos años sin celebrarlas, retornan al Auditorio Benito Juárez y con un impacto mediático enorme, a pesar de elevar sus costos.

Para asomarnos un poco a lo que las fiestas significan en la historia de la ciudad, EL INFORMADOR habló con el cronista Juan José Doñán, quien de entrada recuerda que surgen como iniciativa de Francisco Medina Ascencio, quien fue presidente municipal y después gobernador de la entidad (asume en 1965, año en que se realiza la primera edición), “y partía de la idea de que otras ciudades -como Aguascalientes- tenían una feria notable, con tradición centenaria, que no solo implicaban celebrar al patrono sino un carácter mundano al celebrar fiestas taurinas”.

La farándula y la palenqueada

En estos términos, Guadalajara no tenía una feria de este tipo, “y la idea era crear una feria laica que se realizara pasado el verano, sin lluvias, con espectáculos al aire libre y ningún patronazgo religioso particular, pero para promover la ciudad con variados atractivos”, comenta Doñán, “y se hizo con una suerte de voluntarismo oficial, tuvo incluso un festival cultural, del que sólo queda el Salón de Octubre, el concurso y muestra de artes visuales”.

De hecho, destaca el escritor, “en el principio se vinculaba esto con la ‘Guadalajara de un millón’, de 1964”; cuando la ciudad llegaba a las siete cifras en su número de habitantes, Medina Ascencio era alcalde todavía y, recuerda, “había un jingle que repetían por la radio: ‘Fiestas de Octubre en Guadalajara… Habrá cosas maravillosas en la Ciudad de las Rosas. Guadalajara, más de un millón y en cada habitante un anfitrión’. Eso era parte de la promoción”.

De esta forma, las fiestas tuvieron diferentes sedes en la ciudad y en distintas regiones del estado de Jalisco; primero, en el Parque Agua Azul, se intentó una ocasión en el barrio de El Santuario, retornó al parque, “se cambió al Auditorio y se las quisieron llevar a donde estuvo el Planetario y, bueno, es hechura voluntariosa que busca promover la ciudad y atraer turismo; pero no siempre funcionaba, salvo quizá por aquellos que venían de León o Irapuato para ver una corrida importante del festival taurino, en cuyo cartel había figurones, como: Eloy Cavazos o David Silveti”.

Eventos a precios populares

Doñán recuerda que siempre han sido “unas fiestas para el público local, metropolitano, y creo eso se ha mantenido, ha sido su nivel y seña de identidad. Yo no creo que a nivel nacional le hagan mella, no se cruzan fechas con otras ferias, pero no tiene el arrastre de algunas (como la Feria de San Marcos). No digo que no haya interés de las industrias hoteleras, gastronómica o de palenque; lo que sí es un hecho es que el festival cultural desapareció. En otras palabras, pienso yo, creo que las fiestas tuvieron mejores épocas”.

Por otra parte, lo que es innegable es que parte de la raíz tradicional de las Fiestas de Octubre se desarrollaron gracias a eventos (ante todo conciertos) que se hacían a precios populares, en el Auditorio, “a donde llegaban grupos de moda y seguro este año es igual, artistas que también se presentan en el Palenque, aunque sus precios son más o menos costosos”, finaliza el cronista.

Los juegos mecánicos son la delicia de niños y jóvenes. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

Cronología

1965 . Las Fiestas de Octubre celebran su primera edición en la sede original, el Parque Agua Azul. El actor Mario Moreno “Cantinflas” fue el invitado de honor.

. Las Fiestas de Octubre celebran su primera edición en la sede original, el Parque Agua Azul. El actor Mario Moreno “Cantinflas” fue el invitado de honor. 1977 . Nace el concurso y muestra pictórica Salón de Octubre.

. Nace el concurso y muestra pictórica Salón de Octubre. 1980 . El Salón de Octubre abre su convocatoria a artistas exclusivamente jaliscienses y residentes del Estado.

. El Salón de Octubre abre su convocatoria a artistas exclusivamente jaliscienses y residentes del Estado. 1984 . Ante la gran afluencia de asistentes, las Fiestas de Octubre cambian de sede llegando, por primera vez, al Auditorio Benito Juárez.

. Ante la gran afluencia de asistentes, las Fiestas de Octubre cambian de sede llegando, por primera vez, al Auditorio Benito Juárez. 1989 . El Gobierno de Jalisco establece un patronato responsable de encaminar y fortalecer las atracciones de las Fiestas de Octubre.

. El Gobierno de Jalisco establece un patronato responsable de encaminar y fortalecer las atracciones de las Fiestas de Octubre. 1991 . Se activan temáticas para arropar a cada edición.

. Se activan temáticas para arropar a cada edición. 1992 . La banda británica Iron Maiden participa en la cartelera estelar de las Fiestas de Octubre, migrando por única ocasión el show al extinto Estadio de Béisbol de los Charros (Estadio Tecnológico de UdeG).

. La banda británica Iron Maiden participa en la cartelera estelar de las Fiestas de Octubre, migrando por única ocasión el show al extinto Estadio de Béisbol de los Charros (Estadio Tecnológico de UdeG). 1993 . El diseño del cartel de ese año, “México, nuestro orgullo” y posteriormente el de 1996, “La fantasía de la danza”, ganaron premios internacionales: una medalla de plata y una de oro, respectivamente, entregados por la Asociación Internacional de Ferias y Exposiciones (IAFE).

. El diseño del cartel de ese año, “México, nuestro orgullo” y posteriormente el de 1996, “La fantasía de la danza”, ganaron premios internacionales: una medalla de plata y una de oro, respectivamente, entregados por la Asociación Internacional de Ferias y Exposiciones (IAFE). 1998 . Las Fiestas de Octubre siguen atrayendo a talentos internacionales, como el español Alejandro Sanz.

. Las Fiestas de Octubre siguen atrayendo a talentos internacionales, como el español Alejandro Sanz. 2000 . El talento internacional aumenta con la participación estelar de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs con su mítico tour mundial: “Hola y Chau”.

. El talento internacional aumenta con la participación estelar de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs con su mítico tour mundial: “Hola y Chau”. 2010 . Las Fiestas de Octubre se suman a las fiestas mexicanas en el marco de las celebraciones nacionales por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución impulsando la temática “Tradiciones Mexicanas”.

. Las Fiestas de Octubre se suman a las fiestas mexicanas en el marco de las celebraciones nacionales por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución impulsando la temática “Tradiciones Mexicanas”. 2015 . Las Fiestas de Octubre celebran sus primeros 50 años de historia y lanza un boleto conmemorativo con la Lotería Nacional. Por primera vez, su tradicional desfile se muda a la Avenida Chapultepec como nuevo sendero ante las obras de la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero.

. Las Fiestas de Octubre celebran sus primeros 50 años de historia y lanza un boleto conmemorativo con la Lotería Nacional. Por primera vez, su tradicional desfile se muda a la Avenida Chapultepec como nuevo sendero ante las obras de la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero. 2017 . Las Fiestas de Octubre realizaron su primer desfile nocturno, en sábado, recorriendo la Glorieta Niños Héroes, Avenida Chapultepec y Avenida México.

. Las Fiestas de Octubre realizaron su primer desfile nocturno, en sábado, recorriendo la Glorieta Niños Héroes, Avenida Chapultepec y Avenida México. 2018 . El tradicional desfile de las Fiestas de Octubre migra al Oriente de Guadalajara con un recorrido de ocho kilómetros, desde la calle 64 hasta la Glorieta Minerva, logrando una asistencia de un millón 900 mil espectadores.

. El tradicional desfile de las Fiestas de Octubre migra al Oriente de Guadalajara con un recorrido de ocho kilómetros, desde la calle 64 hasta la Glorieta Minerva, logrando una asistencia de un millón 900 mil espectadores. 2019. Ante la extinción del Patronato de las Fiestas de Octubre, comienza una nueva administración con la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco.

