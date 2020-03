Fher pide a fanáticos compasión y solidaridad ante pandemia

El vocalista de la agrupación pop mexicana Maná, Fernando 'Fher' Olvera, aprovechó el YouTube para enviar un mensaje de esperanza a sus seguidores ante la pandemia por coronavirus, así como también se dio tiempo de hablar del calentamiento global.

"Que los mexicanos y latinoamericanos tomemos el ejemplo y no salgamos a la calle, porque el virus crece de manera exponencial, no hay que entrar en pánico, porque eso paraliza la mente y la razón, hay que tenerle un enorme respeto", destacó el músico tras haber dado cifras del crecimiento del coronavirus en España.

El líder de la agrupación jalisciense también destacó que hay que muchas veces la gente no es agradecida por lo que le resulta cotidiano: "Cosas muy bonitas de la vida que ya no las estamos haciendo, hay que apreciarlas ahora que ya no las tenemos, las cosas más simples son las que más te otorgan alegría y felicidad".

Tras hablar de la pandemia, el intérprete de "Rayando el sol" tornó la conversación hacia temas ambientales, pues asegura que lo que el mundo vive actualmente "es un jalón de orejas", para reconectar con la naturaleza.

"Los cielos se limpiaron en todo Italia en días, nos estamos dando cuenta que algo malo le estamos haciendo al planeta, hay que entender que la energía cósmica nos están mandando un mensaje de 'ya estuvo bueno, ¡despierta!', por lo cual hay que aprender y entender que hemos destrozado a la tierra a diestra y siniestra", comentó.

"Lo digo por el calentamiento global, si no hacemos algo ahora, no habrá vuelta atrás. El mundo ya se puede mover de otra forma, la mayoría de las cosas ya pueden ser eléctricas, incluidos los aviones, no se ha querido hacer por razones económicas y no es justo porque todos tenemos un tiempo en este planeta que es prestado", continuó.

Antes de finalizar su encuentro virtual con sus seguidores, Olvera se dio tiempo para agradecer a todo el equipo médico que se encuentra en atención de las personas que han sido contagiadas por COVID-19: "Mi admiración, respeto por la valentía y el trabajo que están haciendo".

"Mucho ánimo, mucha compasión a los demás, solidaridad, vamos a echarle ganas y como dicen los budistas: también esto pasará", finalizó el cantante, en consejo a sus seguidores.

JM