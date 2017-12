Fey, más que divertida con la fiesta noventera

Este sábado 9 de diciembre a las 21:00 horas regresa por tercera vez a Guadalajara la gira “90’s Pop Tour”, concepto que recientemente grabó un segundo DVD que estará publicándose en el transcurso del 2018 a través de Sony Music y que además se ha reforzado con nuevo elenco, con la integración de personalidades como Beto Cuevas, MDO e Irán Castillo.

Al respecto, es Fey quien comparte en entrevista su emoción de regresar una vez más a la Perla Tapatía, prometiendo que la velada será eufórica y divertida. “Hay nuevas sorpresas, se trata de lucir más, hay nuevos artistas que la gente se muere de ganas de ver y de que participen en esto que ya se creó. Estamos todos muy emocionados de presentar cositas nuevas”.

Señala que incluso hasta para ellos, siempre hay sorpresas, por lo que nunca saben lo que está por suceder en cada show. “En el anterior concierto, Dulce María estuvo con nosotros, pero está padrísimo, es un espectáculo con una dinámica y una situación donde se puede integrar al talento que se desee, es un lugar especial en el cual se les apapacha, para nosotros es una dinámica que ya creamos y que va muy bien”.

El CD+DVD que publicaron a mediados del 2017 sigue en los primeros lugares de ventas por lo que la gira tiene aún mucha vida. “Es increíble, primero fuimos Disco de Oro, luego Disco de Platino más Oro y luego Sony nos pidió grabar otro DVD; estamos emocionadísimos de que siga así la cuestión, esto ya se volvió una especie de tradición, cuando salimos al escenario es increíble cómo nos transformamos y viajamos en el tiempo, justo en ese momento de lo que hacíamos con nuestra música en los 90, nos convertimos todos en adolescentes”.

Caídas épicas

En los cambios que se han hecho en el repertorio, Fey agregó el tema “Popocatépetl”, el cual cantaba a dueto con Caló y ahora lo interpreta con MDO. De hecho, dice Fey que la han culpado que cada que canta esta canción alguien del elenco se cae, le dicen que el tema lanza fumarolas. Hace unos días se cayeron Beto Cuevas y Abel Talamántez de MDO, hace unos meses, Irán Castillo. “Se nos andan cayendo, es peligroso, estábamos todos traumados pero ellos ya están bien”.

Fey no se ha caído, pero dice estar muy consciente del escenario para evitar los accidentes. “No me he caído, pero tengo mi historial, de repente cuando camino me entorpezco, pero si estoy muy consciente del escenario, todos hemos ensayado mucho arriba de él, ya lo conocemos, sabemos dónde están los huecos, es menos probable que nos pase, entre todos nos cuidamos; sobre todo, ahora que tenemos a una embarazada (Angie)”.

A la vanguardia con la música

A la par de “90’s Pop Tour”, Fey continúa con su carrera como solista, promete que el 2018 estará enfocada también en su gira; sin embargo, seguirá en este proyecto ideado por Ari Borovoy hasta que sus propias metas se lo permitan. “Ojalá que sí, mi intención es seguir, porque además de lo fregón que está, es la mejor producción que van a ver realizada en México a nivel todo, técnico, personal y artístico”.

El último sencillo que Fey publicó de manera personal fue “Amo”, en una dinámica de sencillo por sencillo a través de plataformas digitales y de manera independiente. El camino nuevo que eligió le ha resultado favorecedor. “Me encanta lo futuro, explorar, no me gusta quedarme en lo sabido, me encanta manejar más en directo la comunicación con mis fans, sé que ellos ya estaban preparados para esto, uno tiene que reinventarse y divertirse con lo que hace “.

El significado de la Navidad

Ahora que llegó la temporada decembrina, Fey reconoce que esta época se trata de reconectar con quien eres. “En lo personal, me gusta mucho, es como regresar al nido, a tu esencia, a tus tradiciones, saber de dónde vienes. Es cuando recuerdas a todos los seres humanos con los que creciste, tus abuelos, tu papás, tus amigos verdaderos, es recordar donde está tu hogar y tu verdadero yo”.