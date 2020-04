Festejan cumpleaños de Alejandro Fernández con temática infantil

Con un festejo en casa, el cantante mexicano Alejandro Fernández, acompañado por su familia, celebró 49 años de vida, que cumplió el pasado 24 de abril.

Debido a la cuarentena causada por la expansión del coronavirus en el mundo y las recomendaciones de no salir, sus hijos decidieron crear un ambiente infantil con objetos que tenían en casa para celebrarlo de manera diferente.

"Estamos todos juntos y le hicimos un cumpleaños infantil, empezamos a hacer manualidades y estuvo chistoso. Dijimos 'no le podemos hacer una fiesta con DJ, entonces qué tenemos'. Un chorro de vasos de los rojos, cinta, pinturas y empezamos a trabajar con una temática de Mario Kart", contó en entrevista su hija Camila Fernández.

Con manualidades hechas por ellos mismos para entretenerse y agilizar la mente durante el tiempo de encierro, en el festejo hasta se dieron tiempo de jugar haciendo concursos.

"Queríamos hacer cosas, no tanto de sentarnos con el globito y pastel sino que nos dividimos por equipos e hicimos un marcador para distraernos y hacer algo diferente", agregó.

Camila fue parte del festejo de su papá, pues ese día estrenó su sencillo Te acostumbraste, canción que ponían a todas horas durante el cumpleaños en cuarentena. La joven de 22 años -una de los cinco hijos de "El potrillo"- confesó que tanto ella como Alejandro Fernández son vulnerables al COVID-19, por haber tenido enfermedades respiratorias, por lo que respetan al 100 por ciento las indicaciones de las autoridades.

"Mi papá ya sufrió de neumonía, por lo que tiene sus pulmones vulnerables y no nos queremos arriesgar. Yo tuve bronquitis crónica, que me la detectaron el año pasado después de mucho tiempo tosiendo, que creíamos que eran alergias. El doctor dijo que mis pulmones no están todavía al 100", contó.

En sus redes sociales, el intérprete de “No sé Olvidar” y “Tantita Pena” ha pedido a sus seguidores quedarse en casa y ha compartido videos, como cuando en su cumpleaños se comunicó con los trabajadores de la salud del Jackson Memorial Hospital de Florida, a quienes les mandó unas donas.

En cuanto a Vicente Fernández, abuelo de Camila, dijo que está resguardado. "Todos mis abuelos están vulnerables también. Mi abuelo Chente está bien, creo que por el momento no tiene planeado lanzar nueva música", concluyó.

AC