Fernando del Solar pidió pensión a Ingrid Coronado

Cuando estaba enfermo, Fernando del Solar se le pidió pensión a Ingrid Coronado, de acuerdo a información que el conductor dio a 'Ventaneando'

"No ya no se pide más pensión ni nada, porque ya recuperé mi salud, ya estoy trabajando eso fue en su momento, fue hace mucho tiempo yo estaba muy mal, de hecho yo estaba prácticamente inconsciente y los abogados lo estaban solicitando como parte de las cosas que por ley corresponde", dijo a este programa.

Del Solar también reveló que las cosas entre Coronado y él, ya se han calmado y ahora por la salud de sus hijos, tienen una mejor convivencia.

"Todo es muy cordial, entendimos perfectamente que lo mejor por el bienestar de ellos es que ambas partes estén bien, entonces, después de toda la guerra que uno puede sufrir después de un divorcio, gracias a Dios las aguas se calmaron y estamos disfrutando mucho más de nuestros hijos", comentó.

Está por cumplir dos años de relación

Dentro de su recuperación, Fernando del Solar también ha recuperado su fe en el amor y muestra de ello es que ya va a cumplir dos años con su pareja, Ana, con quien ha encontrado una armonía especial, pues ambos salen a pasear con sus hijos y se apoyan mutuamente.

"Ella me ayuda mucho porque medita, es coach de pareja y de vida, traemos muchas cosas en común, hablamos de los mismos temas y para mí eso es nuevo porque está andando con un bicho raro que sale en la tele, pero bueno, fue bien interesante, a veces me van a hacer chismes porque tampoco es fácil, si para alguien que está en el medio he hablado con varios amigos ver a tu novia o novio besándose con el protagonista no está nada padre, conozco", dijo a El Universal.

En cuanto a su incursión en el "Bla, Bla, Show", del Solar señaló que le gusta este formato en el que habla de espectáculos, pero de manera respetuosa, además, señaló que se hizo a un lado del programa que condujo unos meses en Televisa, 'Hoy', porque no le parecía congruente la manera en la que se hacían algunas cosas, en las que estaban puestas algunas estructuras por años y que un elemento recién llegado no podría cambiar.

LS