Fernando del Solar: Estos fueron los últimos mensajes del conductor en redes sociales

El comunicador argentino, Fernando Del Solar, fallecido el día de hoy, deja un hueco en el entretenimiento mexicano, aunque aún no se revelan detalles de su muerte, en programas como “Venga la alegría” han estado dando detalles y testimonio de su trayectoria.

El último mensaje que publicó el conductor en Twitter fue el pasado 24 de junio como respuesta a su ex compañero de “Venga la alegría”, Raúl Osorio. Y es que un camarógrafo publicó una foto con él y éste le respondió: “Amigo Cuídate, ya somos pocos los que quedamos, los GUAPOS se están “Extinguiendo”. Abrazotes!!!”, así que Del Solar retomó el mensaje y posteó: “Quedamos pocos!! Por cierto @Tabatajalilreal está deslumbrada con tanta belleza, no sabe para dónde voltear de la pena jajajajajaja abrazo muchachos @elkarotaz @rulosorio”.

Quedamos pocos!! Por cierto @Tabatajalilreal está deslumbrada con tanta belleza, no sabe para dónde voltear de la pena jajajajajaja abrazo muchachos @elkarotaz @rulosorio https://t.co/ovVJHKzceU — Fernando Del Solar (@Fer_DelSolar) June 24, 2022

Además, el pasado 12 de junio, Del Solar se despedía de su padre a través de un mensaje en Instagram: “Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO”. Lo impactante de esta despedida es que apenas unos días después el conductor también fallecería.

En Facebook el último video que publicó fue una invitación para el evento en Mérida, "La felicidad eres tú".

AC