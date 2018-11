Fernando Ribeiro “desnudará” a Pessoa

Fernando Ribeiro es vocalista de Moonspell, la banda de rock más importante de Portugal que a finales de 2017 publicó su undécimo disco, “1755”. En sus canciones conviven versos del poeta Fernando Pessoa (máximo clásico de su país) con narrativa de José Luís Peixoto (celebrado autor contemporáneo), además de las predominantes letras propias, surgidas de un interés literario que se refleja en uno de sus proyectos más recientes, la disquera y editorial Alma Mater Books & Records.

Ribeiro y Moonspell llegan a la FIL para dar un concierto que tendrá un lleno asegurado, además de presentar la biografía del grupo, “Lobos que fueron hombres”, escrita por Ricardo Amorim. El anuncio de que Moonspell formaría parte de la delegación de Portugal como invitado de honor en la FIL fue emotivo para el grupo: “Hemos representado al país de manera individual, ahora es un gran equipo”, comenta Fernando en entrevista.

El vocalista de la agrupación también dará una charla literaria sobre Pessoa: “Hablaré de un lado más obscuro, muy interesante y que no es famoso fuera de Portugal”. Allí explorará los heterónimos del autor más allá de la famosa triada Caeiro, De Campos y Reis: “Es una inacabable fuente de inspiración. De cantantes de fado a bandas de metal están en contacto con Pessoa: hablaré de esa realidad, cómo influencia a los músicos, porque cantarlo es tan místico y mágico para la gente. Es como si estuviera vivo, siguen saliendo libros de sus archivos. Hablaré de eso y de mi perspectiva personal, por qué me gusta. No es la visión académica, les daré un lado personal”.

Sobre la edición mexicana de su biografía, el músico dijo: “Creo que es genial, tiene mucho sentido: somos de Portugal, pero desde antes de nuestra visita en 1998 (en la gira de “Sin/Pecado”) ha sido un país que nos ha apoyado más que cualquier otro. Es un gran vínculo con los fans mexicanos. En el libro hablamos qué paso allí en los shows, qué significa tocar fuera de Portugal y sentirnos en casa en una cultura diferente”. Después de Portugal, México es el segundo país donde se edita su biografía: “Se siente bien que puedan leer nuestra historia en su propia lengua, nos acerca”.

A propósito de su presencia en una feria del libro (la primera a la que Ribeiro acude como editor), el artista se remontó al origen de su vocación por las letras: “El acercamiento a la literatura fue durante la adolescencia… Como mucha gente a esa edad tuve la intención de escribir poesía, creo que a todos les pasa. Es una expresión personal, fue algo grato que me pasó. Cuando leí más poemas lo volví parte de mi vida”.

El vínculo entre poemas y canciones fue un paso natural, sin pensar en los caminos que seguirían: “Cuando empezamos la banda creo que ninguno pensaba que seríamos músicos profesionales. Lo disfrutábamos como un grupo de jóvenes que hacían algo juntos, todo paso por azar. Me volví vocalista porque estaba cerca de la poesía, pensábamos que el cantante debería estar cercano a eso, por la expresión”. En esos años Fernando estudiaba en la Facultad de Letras, en Lisboa.

Como letrista, Ribeiro se alimenta de lo que lee: “Mi trabajo es comprar libros, leerlos. Eventualmente tengo ideas, me gusta meterme e investigar qué dicen los libros sobre ciertos temas”. Un ejemplo de ello es “Awake” (del álbum Irreligious), donde remiten a Aleister Crowley: “Escribió mucho, también tuvo una relación con Pessoa. Vino a Portugal para conocer poetas conectados con la astrología, tema del que escribió un texto muy bonito. Hace mucho en Reino Unido compré un disco (“The Great Beast Speaks”) con su poesía ritual” (que citan en la canción).

Para Fernando “Las letras no son un relleno de la música. Estoy totalmente de acuerdo con la definición: las letras de las canciones son literatura, a veces llegan a libros, pero no deberíamos crear un subgénero de letras. Ya están en ese universo de las letras, no lo dudo (como que la poesía es literatura). Hay grandes letristas, Leonard Cohen, también Morrison, era un gran poeta”.

Discos y libros

De su editorial y disquera (llamada Alma Mater por su clásica canción), Fernando platicó la motivación y los planes que tiene: “La motivación fue similar a la de Moonspell: son las dos cosas que más me divierte hacer, libros y música. Era tiempo de mezclar más esos gustos con la experiencia de Moonspell. En especial en Portugal: un editor con música y libros, eso genera movimiento en la escena underground”.

Pero aunque las motivaciones son las mismas, la experiencia es muy diferente: “Las industrias lo son bastante. Para los discos el objetivo es tener una colección de todo el repertorio de Moonspell, para coleccionistas, y para tener control de ese pasado nuestro. Tenemos la intención de firmar a bandas portuguesas, de metal principalmente”.

En cuanto a los libros, una meta es “llenar ese espacio que algunas disqueras/editoriales dejan. La industria editorial no se conecta con la música, las biografías son desde fuera, con cosas que se hacen con ghostwriters. Y no hay espacio para metal, o poesía más obscura”. Un magno proyecto editorial de este 2018 es el de Till Lindemann, vocalista de Rammstein que presenta su libro de poemas, titulado “Las noches calladas”: “Es algo diferente a lo que hace en Rammstein, se ve el coraje, el toque berlinés”. El plan es “no tener poetas de tiempo completo, sino gente que hace otras cosas pero que tiene la escritura como medio de expresión, como los cantantes”. Y aunque ha bromeado en redes sociales que la disquera es su plan de retiro: “No es para retirarme, tengo trabajo en Moonspell: este es un trabajo extra, hecho por pasión”.

Otro libro es “Purgatorial”, de su autoría y que él mismo tradujo al inglés: “No fue fácil, traté muchas veces de hacerlo. Los fans lo querían leer en inglés. Lo intenté muchas veces, ensayo y error: hace dos años lo logré, puse manos en el asunto y tomé grandes pausas para escribir y traducir. Fue difícil llegar al estado mental correcto, pero lo logré y me divirtió mucho, finalmente. Descubrí muchas cosas de los textos, hay unos que me sorprendieron mucho, sobre todo los poemas más largos, creo que resultaron mejores en inglés”. Además, “Los libros nos acercan más a la gente, no como un meet&greet: acercan a la imaginación, es más profundo. Yo voy por eso”.

