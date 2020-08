Federico Ayos, el rostro que todos quieren

La carrera actoral del argentino Federico Ayos va en ascenso y para muestra sus más recientes participaciones en “El Dragón” y “Médicos. Línea de vida”, proyectos que lo perfilan como uno de los rostros más buscados por las producciones internacionales.

Federico señala que la diversidad de personajes que llegan a sus manos parte de libretos que tienen claro sus capacidades interpretativas y que le permiten ofrecer al espectador historias diferentes entre sí, con tramas que lo han apuntalado muy bien en el drama y también lo animan a explorar en un futuro la comedia.

El actor puntualiza que llegar a la producción de “El Dragón”, junto a un elenco liderado por Sebastián Rulli, ha sido clave para ampliar sus ambiciones, pues es en este proyecto donde “El flaco”, su personaje, le ha dado una libertad más creativa al interpretar a un peculiar hacker, responsable de dar un toque de humor y sarcasmo a la serie disponible en Netflix y recién estrenada en horario estelar nocturno del canal Las Estrellas de Televisa.

“Había una expectativa muy grande con ‘El Dragón’ desde antes que comenzáramos a grabar el proyecto. Fue una experiencia hermosa, un proyecto divino en elenco, historia y para mi personaje fue un reto actoral porque es de lo que más entonados en la comedia estaba, y siempre es algo complejo. Creo que es un personaje entrañable en la historia”.

Añade que a raíz del “Flaco”, no descartaría la oportunidad de sumarse a un proyecto enfocado totalmente en la comedia con un toque clásico y contemporáneo: “Creo que con el ‘Flaco’ comparto esa parte lúdica, cuando yo estoy en confianza soy muy molesto como él en el buen sentido, es algo que se me quedó (…) creo que hacer una sitcom sería un desafío muy grande, si tengo que elegir comedia me iría por ese lado”.

Federico también destaca la versatilidad que ha mostrado en la serie “Médicos”, en donde da vida a “Rafael”, un anestesiólogo que lo lleva a mostrar una faceta más oscura en la trama que explora los claroscuros de una jornada médica y las complejidades que los profesionales de la salud viven día a día entre conflictos laborales y personales.

“Son proyectos que van a seguir funcionando porque muestran una parte de la sociedad a la que uno no está acostumbrado a ver, es interesante por la cantidad de temas que la medicina tiene para abordar y lo que hicimos en ‘Médicos’ fue con el mayor de los respetos, como un pequeño homenaje a todos los doctores que, ahora por lo que estamos viviendo, les damos más importancia, ver que detrás de ese profesional hay un ser humano, que tiene problemas como todos”.

Enfocado

Federico Ayos señala que tras terminar de filmar “El Dragón” y “Médicos”, parte de sus planes era dedicar algunos meses del 2020 a viajar, expectativa que ha quedado en pausa ante la pandemia por el COVID-19; sin embargo, revela que la posibilidad de emprender un nuevo proyecto televisivo está en puerta.

“Fui terminando estos proyectos y ya no había otros a corto plazo y me pude relajar, tomar la cuarentena de la mejor manera posible con todos sus altibajos. A muchos nos agarró en curva parar, solo tenía ganas de viajar. Ahora no tengo luz verde para hablar (del nuevo proyecto), pero se viene próximamente y es un personaje muy diferente”.