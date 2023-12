Fans de Arjona lamentan su retiro

Este fin de semana y después de cerrar su gira "Blanco y negro" en Chile, Ricardo Arjona sorprendió a su público luego de anunciar su retiro de los escenarios debido a serios problemas de salud con los que ha estado lidiando desde hace algún tiempo.

Mediante un largo comunicado, el intérprete de "Mujeres" reveló a su audiencia que la presentación que hizo en el Estadio Bicentenario, sería la última de su carrera, al menos durante un tiempo, pues se someterá a una delicada operación de la cual no dio detalles. Lo que sí expresó fue lo afortunado que se siente de haber recibido el cariño y amor de sus fans por más de 30 años de carrera.

"Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para ir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero. Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo: 'Adiós y gracias, con todo el corazón'", escribió el cantautor guatemalteco.

Fans de Arjona lamentan el retiro del cantante

Como era esperable, la noticia provocó distintas reacciones entre los usuarios de las redes, incluyendo los seguidores del cantante, quienes no sólo lamentaron esta pausa, sino que recordaron algunos de los momentos en los que la música de Arjona los acompañó.

"Quienes seguimos tu carrera te extrañaremos, pero estamos felices de saber que cuidas tu salud y te recuperas. Tu música seguirá acompañándonos", "Gracias por tanta entrega. Esperamos verte de nuevo, haciendo feliz lo que amas, apasionado, pero sobre todo con salud", "Gracias por hacernos sentir tanto a tantos. Sé que encontrarás ese motivo que te haga volver", " Te escucho desde el 94, cuando tu música llegó a Ecuador. Sé que no lo vas a entender, pero eres parte de nuestra vida también.", son algunos de los comentarios que pueden verse.

Hasta el momento, Arjona no ha dado ninguna otra declaración al respecto ni tampoco ha hablado acerca de su estado de salud; sin embargo, en septiembre de este mismo año suspendió algunas de sus presentaciones en Argentina, Chile y Bolivia por una importante crisis de salud.

