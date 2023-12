Arjona deja los escenarios por problemas de salud

El cantante y compositor Ricardo Arjona no pudo más y anunció su retiro de los escenarios, sin fecha de regreso, obligado por una crisis en su organismo.

El guatemalteco, quien finalizó la gira "Blanco y Negro", mencionó lo difícil que le ha sido "poder terminar de pie con esta despedida", anunciando que lo en los últimos dos meses lleva seis infiltraciones de columna y "posponiendo una cirugía inminente".

"Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio. Hoy, será el último concierto de Blanco y Negro. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias", indicó en un comunicado.

Y a forma de despedida, dijo a sus fans: "Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO, y, más feliz y pleno que nunca, aunque con achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón".

