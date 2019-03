Fangoria ha tenido una evolución musical: Alaska

La cantante Alaska asegura que Fangoria siempre piensa en el presente y ha evolucionado y es así que celebra su 30 aniversario con su disco "Extrapolaciones y dos preguntas", del cual se desprende el sencillo "¿De qué me culpas?".

"A mí me da igual lo que pase cuando yo no esté, porque ya no depende de mí"

"Ha habido una evolución, hay cosas que no te planteas, cómo que disco voy a hacer dentro de diez años, porque no tengo la menor idea, la evolución es una cosa que va poco a poco, realmente es un camino del día a día, no teníamos ni idea hace 30 años de que estaríamos haciendo hoy", dijo Alaska en entrevista.

Tras un larga trayectoria musical, la cantante comentó que no piensa en lo que podría pasar en el futuro, o si quisiera dejar un legado musical, al contrario se concentra en lo que puede hacer en el presente.

"Yo quiero que mi legado sea en vida, que lo que haga te guste en este momento y a mí me da igual lo que pase cuando yo no esté, porque ya no depende de mí, además eso es una tontería, no trabajamos con un objetivo en mente, sólo seguir, ahora tenemos el disco, después conciertos, estaremos así dos años y cuando ya nos estemos aburriendo grabaremos otro material", dijo.

Asimismo, la cantante reconoce que después de tantos años de carrera musical, ha tenido una gran relación de trabajo y amistad con el tecladista Nacho Canut.

"Somos personas muy fáciles para trabajar el uno con el otro, nosotros venimos de estar en grupos con más personas, hasta que finalmente decidimos hace 30 años estar solo los dos, yo creo que encajamos bien, tenemos buen carácter, somos educados y no somos especialmente impositivos el uno con el otro, hemos tenido suerte en querer lo mismo", comentó.

El sencillo "¿De qué me culpas?", junto a Ms Nina y King Jedet, tendrá una versión alterna, en la que solo cantará Alaska.

"Son nuestros amigos, y como precisamente había una parte hablada al final de la canción, pensamos incorporarlos a ellos porque estábamos jugando esa parte, con esos ritmos, y esos sonidos y pensamos que ellos eran las personas adecuadas y luego también fueron muy generosos al salir en el video", explicó.

"Extrapolaciones y dos preguntas", mantiene el estilo musical que ha definido a la banda, "somos un grupo de música electrónica, con influencias de todas las cosas que nos gustan desde el ritmo disco, al rock, a la electrónica pura y eso es lo que nos hace ser como somos".

Aún no hay fechas para presentaciones en México, sin embargo Alaska dijo que siempre le emociona visitar este país, "seguramente iremos, no tenemos ninguna fecha, en cualquier caso tendríamos que esperar a terminar la gira en España, ojalá salga algo".

OA