Famosos encuentran de nuevo el amor

Este 2021 ha sido un año muy ajetreado para algunas celebridades, quienes inician relaciones, firman divorcios y protagonizan escándalos en un abrir y cerrar de ojos. Aquí te platicamos quiénes son las parejas del momento y por qué.

Jennifer López & Ben Affleck

Hace unos meses, la cantante y actriz Jennifer Lopez anunció que su compromiso con el exbeisbolista, Alex Rodríguez, había llegado a su fin. Después de su rompimiento, la cantante parece haber retomado su romance con el actor Ben Affleck.

A finales de mayo, J. Lo y Affleck fueron captados juntos en Miami; sin embargo, antes de ser captados en Florida, la pareja visitó Montana.

Hace casi dos décadas, la cantante y el actor iniciaron un romance. Más tarde se comprometieron, pero al final terminaron la relación y cancelaron la boda.

Ahora todo parece indicar que "La Diva del Bronx" está dispuesta a dejar atrás su vida en Miami para mudarse a Los Ángeles, ciudad en la que reside Ben Affleck.

Irina Shayk & Kanye West

Un par de meses después de que Kim Kardashian le pidiera el divorcio a Kanye West, el rapero parece estar listo para un nuevo romance. Medios estadounidenses confirmaron que West ha iniciado una relación con la modelo Irina Shayk, con quien celebró su cumpleaños en Francia.

Kanye West aún está casado con Kim Kardashian, con quien procreó dos hijas y dos hijos, mientras que la modelo rusa tiene una hija con el actor Bradley Cooper. Hasta el momento, Kim Kardashian no ha sido vista con algún galán.

Kim Kardashian revela por qué se divorció de Kanye West

La ruptura entre Kardashian y West se dio después de meses turbulentos. Todo comenzó cuando el rapero comenzó atacar públicamente a su esposa y a su familia durante su fallida campaña presidencial. Por su parte, la empresaria atribuyó el errático comportamiento de su esposo al trastorno bipolar que padece.

Chiquis Rivera & Emilio Sánchez

Chiquis Rivera, la hija de la difunta cantante Jenni Rivera, anunció que se separaba de su esposo Lorenzo Méndez en septiembre de 2020. Tiempo después fue vista con varios galanes, pero ahora todo parece indicar que ha iniciado un romance con el fotógrafo Emilio Sánchez, quien supuestamente es amigo de su exesposo.

Mauricio Mancera y Linet Puente

Después de que una revista del corazón asegurara que los conductores de televisión habían iniciado una relación sentimental, ambos se pronunciaron al respecto. Por un lado, Mauricio Mancera se refirió a los rumores como "chismes" y se negó a hablar del tema. Por otro lado, Linet publicó varios mensajes en Instagram, en los que señala lo siguiente:

"En esa parte he sido muy cautelosa con guardar todo lo que sucede con mi vida, sobre todo con la parte amorosa en estos momentos. No es algo de lo que quiero hablar y no tengo nada de qué hablar".

Triángulo amoroso: Claudia Martin, Andrés Tovar y Maite Perroni

Hace unos días trascendió que Maite Perroni había iniciado una relación con el productor Andrés Tovar, quien está casado con Claudia Martin.

Después de que se diera a conocer la noticia, se anunció que Perroni presentará una demanda contra Martín por supuestamente filtrar información acerca de la aparente relación entre Tovar y Perroni. Posteriormente, Martin confirmó la separación de su esposo y anunció que podría contrademandar a Perroni.

Hace seis meses Perroni terminó su relación con el productor y músico Koko Stambuk tras siete años y medio de relación.

Ester Expósito & Alex Speitzer

A través de su cuenta de Instagram, Expósito defendió a Speitzer, después de que una revista asegurara que el actor mexicano era un "mantenido" y que esta era la razón por la que la actriz española lo había corrido de su departamento.

Expósito lo describió como una persona maravillosa, generosa, amable, trabajadora y humilde, pero no confirmó si su romance ha llegado a su fin.

Tras el mensaje de Expósito, Speitzer le agradeció con el siguiente mensaje:

"Lo que has escrito ha sido un abrazo al alma. Eres una mujer ejemplar y maravillosa en todo sentido. Agradezco las palabras con las que me defiendes; el cariño, admiración y respeto mutuo. Infinitas gracias por estar Ester Expósito".

IM