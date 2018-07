Fallece a los 78 años la diseñadora de vestuario Ivonne Blake

La británica Ivonne Blake, ganadora de un Oscar por el vestuario de "Nicholas and Alexandra" (1971) y figurinista en otras películas destacadas, falleció hoy en Madrid a los 78 años.

Así lo anunció la Academia de las Artes y el Cine de España, de la que Blake era presidenta de honor después de haber sido su principal ejecutiva con anterioridad.

En enero pasado Blake sufrió un ictus, lo que la llevó a dejar la presidencia ejecutiva de la Academia y la apartó del trabajo.

Nacida en Manchester en 1940, Blake ha sido responsable del vestuario de más de medio centenar de producciones dirigidas por realizadores como Milos Forman, François Truffaut, John Sturges y Paul Verhoeven.

Por "Nicholas and Alexander", de Franklin J. Schaffner, ganó el Oscar, compartido con Antonio Castillo, y también fue aspirante a esa estatuilla en 1974 por "The four musketeers".

Fue candidata a premios Emmy y Bafta y ganó en cuatro ocasiones los Goya del cine español, país en el que se terminó asentando y donde en 2012 obtuvo el Premio Nacional de Cinematografía, la primera mujer no actriz en recibirlo.

Blake ha diseñado el vestuario de intérpretes como Ava Gardner, Audrey Hepburn, Elisabeth Taylor, Sean Connery, Marlon Brando, Charton Heston, Lauren Bacall, Michael Caine, Omar Shariff, Natalie Portman, Robert De Niro y Javier Bardem, entre otros.