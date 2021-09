Fallece Willie Garson, actor de “Sex and the city”

El actor Willie Garson conocido por su papel de “Stanford Blatch” en la serie “Sex and the city”, quien era el mejor amigo de “Carrie Bradshaw” (Sarah Jessica Parker), ha fallecido. Aún se desconocen las causas de su deceso, pero fue su hijo, así como su compañera de reparto en la trama, Cynthia Nixon y el actor Matt Bommer, con quien trabajó en la producción “White Collar”, los que se pronunciaron al respecto de su muerte.

“Te quiero mucho papá. Descansa en paz. Estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que emprendas tu propia aventura. Siempre estarás conmigo. Te amo más de lo que jamás sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora. Siempre fuiste la persona más dura, divertida e inteligente que he conocido. Me alegro de que me hayas compartido ese amor, nunca lo olvidaré ni lo perderé”, escribió en su cuenta de Instagram su hijo Nathen Garson.

Cynthia Nixon, quien interpreta a “Miranda Hobbes” en “Sex and the city”, también escribió unas sentidas palabras. Y es que a propósito de que se está rodando el reboot de la serie, ahora bajo el nombre de “And just like that” para HBO Max, se sabía que Willie regresaba con su personaje de “Stanford”, de hecho en redes sociales se compartieron imágenes de él durante el rodaje en Nueva York. Ahora queda la incógnita sobre cómo la producción resolverá su participación en la historia.

“Tan profundamente, profundamente triste. Hemos perdido a Willie Garson. Todos lo amamos y adoramos trabajar con él. Era infinitamente divertido en la pantalla y en la vida real. Fue una fuente de luz, amistad y tradición en el mundo del espectáculo. Siempre fue un profesional consumado. Mi corazón está con su hijo, Nathen Garson”, escribió Cynthia, resaltando un mensaje en especial para el joven, “Nathen, espero que sepas cuánto te amaba y lo orgulloso que estaba de ser tu padre”.

El actor Matt Boomer, protagonista de la serie “White Collar” donde Willie también participó, confesó no entender la noticia del deceso de su amigo, la cual considera injusta. “El año pasado, me enseñó mucho sobre el coraje, la resiliencia y el amor. Todavía no cabe en mi cabeza comprender al mundo sin ti en él, donde no podré llamarte cuando te necesito para reírme o inspirarme. Lo último que hiciste cuando nos despedimos fue bajarte la mascarilla (odio el COVID), sonreírme y guiñarme un ojo”.

Recordó lo fuerte que era la familia “White Collar”. “Te amaré por siempre Willie Garson. Vives siempre en nuestros corazones y mentes: y tu familia de ‘White Collar’ siempre está aquí para Nathen. Guarda un lugar para mí, porque sabes que quiero estar en tu mesa allá arriba”, resaltó.

Finalmente, Mario Cantone, quien hiciera de su pareja en “Sex and the city”, también le escribió un mensaje de despedida. “No podría haber tenido un compañero de televisión más brillante. Estoy devastado y abrumado por la tristeza. Fuiste un regalo de los dioses, dulce Willie. Descansa… te amo”.

