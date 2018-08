“Falco”, el drama policiaco de la temporada

Este domingo 5 de agosto a la 22:00 horas por TNT para México, se estrena la primera temporada de la serie “Falco”, 14 capítulos llenos de drama, acción e intriga que mantendrán al público en suspenso. Cada capítulo es una nueva historia, por eso es que está desarrollada en tres ejes, así lo cuenta en entrevista Ernesto Contreras, director y showrunner de este proyecto televisivo que protagonizan Michel Brown, Karina Gidi y Marina de Tavira.

“Alejandro Falco” (Michel Brown) en 1994 sobrevive de un disparo en la cabeza, pero por 23 años permanece en estado de coma, cuando despierta se da cuenta que todo a su alrededor cambió, la tecnología, la historia y su vida familiar; su esposa ya no lo es y su hija ya es adulta. “Falco” está decidido a recuperar la vida que ha perdido, a conquistar el cariño de su hija y a reactivar su carrera como investigador de la policía.

El primer eje de la serie, según cuenta Ernesto, es que “Falco” despierta y tiene que reconstruir y recuperar ese pasado perdido, la segunda línea es la que tiene que ver con qué fue lo que le pasó, quién le disparó y por qué; mientras que la tercera es su trabajo como policía. Cada capítulo es un caso distinto y es por ello que los tres ejes se van entrelazando.

Ernesto le brinda a esta serie un lenguaje fílmico muy enriquecedor, señala que esa fue una de las consignas cuando tomó la batuta del proyecto. “Fue asumir esta serie como si fuera una película de 14 horas; finalmente, fue la invitación también para mis compañeros tanto a nivel creativo como técnico. Era ver cómo le dábamos ese carácter cinematográfico tanto en atmosferas, colores, texturas y todo lo que tiene que ver con el diseño de producción y fotografía: lentes, iluminación… Por un lado estaba esa parte visual, y por el otro, el trabajo con los actores, en la construcción de los personajes y en lo que pasaba con cada uno de ellos”.

“Falco” es un remake de una serie alemana, pero Ernesto prefiere llamar el trabajo que se hizo con los guionistas como una reinterpretación. “Fue para hacerla muy nuestra y que, de entrada, la Ciudad de México sea un personaje más de la historia. Fue también construir y reforzar mucho a cada uno de los personajes, a los más complejos y a los más profundos, y me atrevo a decir que se logró”.

El crecimiento de las series

La oferta y la demanda de las series ha crecido mucho en América Latina, ahora mismo actores, directores, productores y todos los demás creativos de las distintas áreas, pueden ir de un proyecto a otro y de una empresa a otra, para Ernesto esto es muy significativo.

“Vivimos un momento muy interesante, me parece que es una revolución audiovisual que nos está tocando vivir y que ante la cantidad de oferta tanto en cine como plataformas digitales y la televisión misma, a mí como director finalmente me empuja y me reta a tratar de hacer los mejores proyectos posibles que me hagan vibrar y que una vez que está esa oportunidad, cuidar todos los elementos y trabajar con la mejor gente posible”.

De historias de acción

Ernesto viene de trabajar en la serie “El Chapo”, que la define como un thriller político y ahora con “Falco” sigue por el camino de las historias policiacas y la acción. “Justamente lo que me llamó la atención de esta serie fue el género policiaco que no lo había hecho antes, me puse a estudiar muchísimo el género con series, con películas y con algunos textos para entender sus recursos dramáticos narrativos, cómo funciona la tensión, sin olvidar el humor que también puede tener la serie por ciertas situaciones. Entonces, (‘El Chapo’ y ‘Falco’) son retos distintos, la oportunidad de aprender, de seguir creciendo como director y de divertirme. “Falco” fue muy divertido hacerla con todo el equipo y eso tenía que ver con que creíamos mucho en esta historia que estábamos contando”.

En cuanto a las cuestiones de acción y su nivel de complejidad, explica el director que están muy presentes en la historia, pero el reto en realidad fue darle el nivel dramático a la serie. “Había secuencias muy complicadas que planeamos con mucha anticipación, tanto con stones como con efectos especiales y visuales, y al final la acción es parte fundamental de una serie como ésta, aunque también tengo que decir que en este caso tiene mucho mayor peso la parte dramática y emocional por toda la situación de ‘Falco’ mismo y los personajes que lo rodean, así que fue mucho más complejo construir las situaciones de los personajes para darles ese peso y realidad que a mí me interesaba mucho tener en pantalla como parte de una verdad emocional”.

Ernesto estuvo muy pendiente del casting que compone el elenco. “Algo que me interesó mucho de este proyecto es que los productores no solo me invitaron como director, sino como showrunner, lo cual me daba la oportunidad de estar muy involucrado en el diseño del proyecto en todos los sentidos, y en el caso del casting contamos con Natalia Beristain, una maravillosa cineasta, con ella fue soltar ideas sobre quiénes nos gustarían que estuvieran y en esa lista ideal, prácticamente todos pudieron y quisieron de inmediato, con excepción de Michel Brown, a quien no conocía, y cuando vi su audición me encantó, lo que estaba proponiendo para el personaje era lo que ‘Falco’ necesitaba, una combinación entre rudeza, fragilidad, ingenuidad e impulso”.