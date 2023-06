El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) desarrolla distintos conversatorios en torno a las dinámicas fílmicas y este miércoles por la mañana en la Sala 3 del Conjunto Santander se llevó a cabo la charla “Personajes. Empatía del guion al set” con la participación de Fernanda Castillo, Juan Manuel Bernal, Paulina Dávila y Patricia Ortiz; además, el panel estuvo moderado por Sylvia Perel.

Sobre cómo trabajar un personaje cuando llega el momento de crearlo y darle forma, Paulina Dávila confesó que el primer acercamiento es un proceso muy personal, saber cómo ella puede arroparlo desde su experiencia. “También hay un proceso de autoconocimiento muy importante si tú te dedicas a esto, tienes que saberte lo mejor posible para poder reconocerte en dónde estás tú y dónde está el personaje. Claro que nos enfrentamos a la vida, al set y con una cantidad de cosas por dentro, pero el personaje tiene que convivir, no solo es tuyo, tú no tienes la última palabra, al final eres un instrumento dentro de una pieza que es mucho más grande con una cantidad de elementos, una trama, otros personajes y un director”. Reiteró que el proceso creativo no es individual en la carrera actoral.

EL INFORMADOR/ A. Camacho

Por su parte Juan Manuel Bernal, reiteró lo dicho por Paulina, al compartir que el teatro, la televisión y el cine no se hacen solos, siempre se trabajarán en equipo. “Todos somos una pieza fundamental dentro del rodaje donde hay una cabeza, pero que también he entendido a lo largo de los años que las negociaciones existen”. Señala que ahora se ve en el set como un creador y no como un actor a disposición del director. “Aprendí a negociar y entender que yo soy un creador con lo que hago, y en ese sentido me involucro mucho más con el proyecto, jamás por encima del director, pero sí hablar desde el punto de vista de un creador y no solo como un instrumento. Y con ello he ganado confianza y aportar más al maravilloso mundo de cómo contar una historia”.

Fernanda Castillo abonó a la conversación que también hay que aprender a confiar en el otro para que todo fluya. “Siempre me ha sucedido que me quiero meter en todo, en el vestuario, en el maquillaje…. Es la necesidad (de decir) este es mi personaje y yo lo cuento. Y con el tiempo me ha pasado decir que tengo que confiar más allá de mí y en mi trabajo. Tengo que confiar en el otro que me está viendo y en que todos estamos haciendo lo mejor que podemos para tratar de contar esta historia, guiados por una persona que sabe cómo la va a contar, porque el director es quien cuenta el cuento”.

Finalmente, Patricia Ortiz acotó que el histrión debe cuestionarse qué tipo de artista se quiere ser y qué responsabilidad conlleva eso, “esto es algo muy personal e íntimo, es una conversación muy honesta que nos debemos de hacer, porque todo es válido, solo hay que tener claridad de tomar un camino y cada uno de estos tiene sus procesos distintos, unos más largos y otros más rápidos, cada carrera es distinta como cada actor es distinto”.

FS