La bebida más tradicional y dada a conocer desde México para el mundo es el tequila, aunque el mezcal no se ha quedado atrás, consiguiendo resultados históricos.

Sin embargo, en México también se produce el vino, en sus distintas variedades; por ello se presentó la producción “Dos de Copas” , serie que, si bien no ha encontrado distribuidora oficial para darse a conocer entre el público mexicano, pudo proyectarse en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

La serie, dirigida por Erick Virgen y producida por Jorge de la Parra y Paco Solares, busca demostrar en México no solamente se producen tequilas y mezcales de calidad, sino series y vinos y qué mejor idea que combinarlos para dar a conocer viñedos nacionales. El protagonismo corre a cargo de Carmen Muga, actriz española, y Alberto Agnesi, experto en tequila.

La serie tendrá seis capítulos de duración en su primera temporada , recorre algunos viñedos con productores de distintos estados del país, iniciando en Jalisco donde Muga, amante de los vinos, se encuentra con Alberto y quien le ofrece una cata de tequila, principal bebida jalisciense y también mexicana.

Pero todo da un vuelco cuando la actriz le solicita una cata de un vino mexicano, lo que evidencia la incógnita de saber si en México sí se produce vino. Por ello, la serie nos lleva a conocer algunos viñedos que son populares y exitosos tanto en Jalisco como en México, pese a que ambos sitios son tradicionalmente conocidos por el tequila.

La actriz Carmen Muga, entre risas, dijo que ya se convirtió en una experta en la cata de vinos porque el consumo que hacían en los viñedos de los productores era real, lo cual le permitió conocer mayor variedad de esta bebida.

"Es muy divertido trabajar así, nos la pasábamos tomando todo el día porque obviamente el vino sí es real, sí lo probábamos, sí lo catábamos, aprendimos muchísimo sobre el vino durante todo el año que estuvimos haciendo este proyecto. Yo digo que soy casi sommelier (persona experta en vinos) , lo que yo digo de los olores y demás, no me lo decían, sí es real, sí se olían y al final, Alberto y yo ya somos como hermanos".

Alberto Agnesi, quien cuenta con su propia marca de tequila, destacó que fue una aventura total porque incluía el aprendizaje de los olores y sabores de los diversos vinos que probaba.

"Me encantó que me invitara y poderle decir que sí a algo que me fascina: el alcohol. Como el 80 por ciento de la degustación de un vino viene de la nariz".

Ambos, así como el equipo de producción, resaltaron que hubo bastante química y unidad en el proyecto, necesaria para poder realizar por tanto tiempo el proyecto.

