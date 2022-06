Compartir los contextos y situaciones que enfrentan las mujeres que deciden no ser madres y optan por el aborto, es la primicia con la que “Hay algo que no he dicho” tendrá su estreno global en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), como parte de la competencia oficial en la categoría de documental que se realizará del 10 al 18 de junio en la Cineteca FICG.

Massiel Hernández, directora de “Hay algo que no he dicho”, señala que este documental en formato de cortometraje, parte de su experiencia como acompañante en los procesos de aborto y tras conocer las vidas y circunstancias que han vivido diversas mujeres, pensó en cómo los testimonios, en este caso de Carmen, Melina y Fanny, podrían compartirse desde una perspectiva que dignifique la decisión de no ser madre y las razones que hay detrás.

“Este proyecto surge en 2018, yo ya venía con esa inquietud de hacer una película sobre el tema del aborto. Mi motivación principal, por una parte, es que ya había hecho mi primer cortometraje y estaba lenta y tímida, pero queriendo hacer cine, pero por otro lado se cruzaba con una experiencia muy personal, porque desde el 2015 empecé a involucrarme en el activismo en el tema del aborto, me convertí en acompañante de aborto, eso me hizo poder conocer muchas historias y los diferentes contextos en los que las mujeres estaban llevando a cabo estos procesos”.

Siendo originaria de Colima, Massiel Hernández recuerda los prejuicios que existían en su localidad para hablar más abiertamente del aborto y sus diversas perspectivas, situación que considera hoy ha cambiado para, por ejemplo, impulsar proyectos como “Hay algo que no he dicho” y dar voz a las mujeres que han decidido no ser madres, pero principalmente dialogar sobre todo lo que se tenía que hacer en secrecía aunado ante la persecución social por el derecho de las mujeres a decidir qué hacer con sus cuerpos.

“No quería hacer este documental desde el punto de vista militante, de las activistas, procesos legales o la problemática social, yo quería hacer un documental que aborde desde un lugar muy íntimo las historias, los procesos y cómo se viven estas experiencias dentro de una sociedad que todo el tiempo está acorralando a las mujeres, aparte de llevar sus procesos solas”.

Desde la voz femenina

Massiel Hernández indica que inicialmente “Hay algo que no he dicho” se pensó en que fuera llevado a la pantalla desde la animación, pero ante lo complejo de apostar por este formato, optó por situar a las mujeres que comparten su testimonio frente a la cámara, ofreciendo así una propuesta visual en la que el espectador pudiera tener una conexión más íntima con los relatos, siempre cuidando la identidad de quien los expresa.

“Quería encontrar la forma de poder retratar el tema, de poder dignificar a las historias, sin tampoco llevar drama, pero que también no tuviera simplicidad, porque es un tema complejo, poderlo abordar de una manera amorosa, digna y con todos los matices de esas experiencias. En la animación, si no tienes mucho presupuesto, te limita mucho, todo eso estaba limitando que el proyecto avanzara. Platicando y tratando de encontrar las formas y fondos, quitamos la animación, vimos cómo podíamos hacerle para no poner sobre la cámara la identidad de estas mujeres, encontramos otra forma donde visualmente también encontráramos esos símbolos”.

A través de los testimonios, “Hay algo que no he dicho” no solo explora los contextos de realizar un aborto, pues también estas voces femeninas relatan sus experiencias familiares, el impacto que causó en sus parejas, los prejuicios entorno a la sexualidad y cómo se sobrelleva, por ejemplo, el escarnio público.

“Creo que una película que, de cierta forma, sí puede llegar a ser incómoda, pero no solo busca eso, sino que pueda conectar con el público en general más allá de nuestras identidades”, expresa la cineasta Massiel Hernández al compartir que, entre sus próximos proyectos, figura un largometraje documental enfocado en la búsqueda de la identidad, orígenes, raíces y la afrodescendencia.

Agéndalo

Tras cuatro años de trabajo para que “Hay algo que no he dicho” finalizara su producción, el documental comenzará su ruta de exhibición en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, con su función debut el 11 de junio a las 16:20 horas en la Cineteca FICG, y con funciones el 12 y 13 de junio en Cinemex Sania, augurando que más ferias cinematográficas abran espacio a esta producción.

JL