El FICG 2022 presenta los rostros de su fiesta tapatía

Resaltando que pese a las complejidades que enfrenta México y Jalisco en materia de seguridad, los estragos de la pandemia y particularmente las “desacreditaciones” que persiguen a la Universidad de Guadalajara (UdeG) y sus proyectos, Raúl Padilla, presidente del patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), presentó el programa general que el encuentro fílmico vivirá en su edición 37, del 10 al 18 de junio, teniendo a Polonia como país invitado de honor.

Padilla explicó que la polémica con el gobierno estatal “no ha mermado absolutamente en nada a nuestro festival, yo diría que es un poco al revés. Sirve como termómetro, las llamadas en solidaridad y los pronunciamientos de gente destacada del medio cinematográfico se han multiplicado”.

Resaltó que el FICG se ha establecido no solo como una plataforma abierta para la cinematografía mexicana, sino como un consolidado escaparate a nivel Iberoamérica, recalcando que “a pesar de las desacreditaciones y desestimaciones a proyectos que han contribuido enormemente al desarrollo cultural de Jalisco, seguiremos trabajando fervientemente porque nuestro Estado sea una referente a nivel internacional”.

Sobre los señalamientos que en días pasados cuestionaron el presupuesto invertido y la participación de diversos funcionarios del FICG, en el pasado Festival de Cannes, Estrella Araiza, directora del FICG, respondió que los recursos que recibe el encuentro cinematográfico se auditan, que fue el propio FICG quien pagó la participación y que sólo dos personas asistieron a festival francés: ella y Ximena Urrutia, directora de mercado del FICG; aclaró que la visita a eventos como el Festival de Cannes es importante para las conexiones.

Fiesta multicultural

Araiza confirmó que la inauguración del encuentro tapatío, el 10 de junio, estará engalanada con el estreno de la cinta “Elvis”, de Baz Luhrmann, filme que cautivó al reciente Festival de Cannes; en tanto que para el cierre, el 18 de junio, se proyectará el documental “Los Tigres del Norte: Historias que contar”, dirigido por Carlos Pérez Osorio, además de tener una función de gala del filme animado “Lightyear”, de Angus MacLane, producido por Disney.

Este año, el actor Daniel Giménez Cacho será el actor homenajeado con el Premio Mayahuel de Plata, en reconocimiento por su trayectoria, mientras que el Homenaje Internacional será para la directora polaca Malgorzata Szumowska, integrante de la Academia de Cine Europeo.

El actor, director y productor Diego Luna regresará al FICG para presentar y ofrecer un conversatorio entorno al cortometraje “Agua”, que produjo bajo la dirección de Raúl Morales, como parte de las actividades del nuevo Premio de Cine Socioambiental, que a partir de este 2022 deja de ser muestra y se integra a las competencias oficiales con cinco filmes seleccionados a nivel internacional.

Por su parte, el director Manolo Caro llegará para impulsar y dar los resultados del programa de incubación para guionistas “Toast for a Cause” de Moët & Chandon, en tanto que una de las principales conferencias se tornará en stand-up ilustrado con los artistas gráficos Liniers y Alberto Montt, quien, además de realizar el cartel FICG 2022, tendrá una exposición individual de su obra en la Cineteca.

La plataforma HBO Max también se sumará con actividades y se contará con la presencia del actor Alfonso Herrera, quien será parte del jurado del Premio Mezcal.

El Premio Maguey, en su onceava edición, presentará 13 películas de 18 países, entregará la presea Premio Maguey Trayectoria a Ricky Lips y el galardón Premio Maguey Ícono Queer a la cantante Natalia Jiménez.

Para celebrar los 25 años del Departamento de Imagen y Sonido (DIS) de la Universidad de Guadalajara, se proyectará la ópera prima “Goya”, de Pablo Orta Zamora.

Galas a beneficio

Como cada año, el FICG realizará las galas a beneficio, en esta ocasión para recaudar fondos para 11 asociaciones mediante los filmes: “Elvis”, de Baz Luhrmann; “Los Tigres del Norte: Historias que contar”, de Carlos Pérez Osorio; “Everything Everywhere All at Once”, de Dan Kwan y Daniel Scheinert; “The Black Phone”, de Scott Derrickson; “Tres tigres tristes”, de Gustavo Vinagre; “Lecciones para canallas”, de Gustavo Moheno; “Lightyear”, de Angus MacLane; “Cold War”, de Pawel Pawlikowski, y “Goya”, de Pablo Orta Zamora.

Toma nota

Conoce la agenda completa

Consulta la cartelera, horarios, actividades y compra de boletos para galas y funciones en las redes sociales del FICG y en su web oficial https://ficg.mx.

¿Cuánto costará la edición 37 del FICG?

Raúl Padilla López detalló que este año el FICG ejercerá un presupuesto aproximadamente de más de 37 millones de pesos, de los cuales la Universidad de Guadalajara aportó 16 millones de pesos, el gobierno de Jalisco otorgó 7 millones de pesos; mientras que el municipio de Zapopan dio 2 millones de pesos; Tlaquepaque, 100 mil pesos y Guadalajara, 5 millones (aún en trámite). Además, diversos patrocinadores e iniciativa privada se sumarán con 7 millones pesos más y la Secretaria de Cultura Federal agregará 1.7 millones de pesos.

Alistan medidas sanitarias

Las autoridades del FICG, explicaron que se mantendrán las medidas sanitarias a fin de evitar riesgos de contagio por COVID-19, por lo que el uso de cubrebocas será de portación voluntaria en actividades no mayores a 200 personas, en tanto en eventos que superen el aforo mencionado su uso será obligatorio.

Agéndalo

Los imperdibles del FICG

Sábado 11 de junio

• Conferencia magistral con Manolo Caro, “Cómo hacer cine y no morir en el intento”, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, 12:00 horas.

Domingo 12 de junio

• Stand-up ilustrado “Los Ilustres” con Liniers y Alberto Montt, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, a las 19:00 horas.

• Conferencia magistral “El exitoso secreto más buscado de Hollywood: Monitorear redes sociales” impartida por David Alfaro, fundador de Good Humans, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, a las 12:00 horas.

• Panel HBO MAX: “Muxes, un relato de lucha, superación y reconocimiento”, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, a las 18:00 horas.

• Foro Las mujeres en el cine y la industria audiovisual: A tres años del primer Foro de la AMACC “Miradas a la violencia de género: Avances y perspectivas en las prácticas de la industria”, en la Sala 4 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, a las 10:00 horas.

Lunes 13 de junio

• Master Class: “Spider-Man: el camino al Oscar”, impartida por Antonio Cruz Contreras, en el Teatro Degollado, a las 18:00 horas.

Martes 14 de junio

• Conferencia Magistral: “True Crime: Las claves detrás del boom del género”, por los creadores de HBO Max, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, a las 16:00 horas.

• Presentación del libro “Les juro que no soy así. Daniel Giménez Cacho”, de Roberto Fiesco, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, a las 13:00 horas.

Jueves 16 de junio

• Foro: “El panorama actual de la producción creativa en México, su futuro y el quehacer de la industria”, por Arturo Saldívar, director de Creative Land en Talent Land, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, a las 17:00 horas.

* Horarios sujetos a cambios.