FICG 37: "Elvis", Los Tigres del Norte, Diego Luna y Alberto Montt, los rostros del encuentro tapatío

Teniendo nuevamente a Guillermo del Toro como el gran ausente del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) en su próxima edición 37, el encuentro tapatío, encabezado por su directora Estrella Araiza, presentó el programa general de actividades y filmes que engalanarán a la Cineteca FICG como sede principal y al Teatro Degollado y Conjunto Santander de Artes Escénicas como recintos alternativos para activaciones e invitados especiales.

Recordando que Polonia será el país invitado de honor para el FICG en este 2022, las autoridades del encuentro que se realizará del 10 al 18 de junio, anunció cuáles serán los filmes de este país que detonen un cruce cultural con el legado y afición cinematográfica de México y los tapatíos, teniendo entre sus principales proyecciones estelares filmes como "1970" de Tomasz Wolski, "Body/Cialo" de Malgorzata Szumowska, "Cold War" de Paweł Pawlikowsk, "Corpus Christi" de Jan Komasa, "Kill It And Leave This Town" de Mariusz Wilczynski, "Leave No Traces" de Jan P. Matuszyński, "Loving Vincent" de Dorota Kobiela y Hugh Welchman y "Mug" de Malgorzata Szumowska, por ejemplo.

Estrella Araiza confirmó que para la inauguración del FICG, el 10 de junio se tendrá el estreno de "Elvis", de Baz Luhrmann, en tanto que para el cierre del festival, el 18 de junio, se tendrá la proyección del documental "Los Tigres del Norte: Historias que contar", dirigido por Carlos Pérez Osorio, proyecto que también tendrá su lanzamiento global vía Prime Video el 17 de junio, ambas películas formarán parte de las galas a beneficio que este año también suman a largometrajes como "Everything Everywhere All at Once" de Dan Kwan y Daniel Scheinert, "The Black Phone" de Scott Derrickson, "Tres tigres tristes" de Gustavo Vinagre, "Lecciones para canallas" de Gustavo Moheno, "Lightyear" de Angus MacLane, "Cold War" de Paweł Pawlikowsk, y "Goya" de Pablo Orta Zamora.

Entre los reconocimientos más destacados de este año, Daniel Giménez-Cacho será homenajeado con el Premio Mayahuel, ante su nutrida trayectoria que suma más de 45 filmes. Entre los invitados más esperados está el regreso que tendrá Diego Luna al FICG, que en esta ocasión presentará el cortometraje "Agua", dirigido por Raúl Morales y producida por Diego Luna, quien también brindará un conversatorio en vivo, como parte de las actividades del nuevo Premio de Cine Socio-ambiental, que a partir de este 2022 deja de ser muestra y es integrada a las competencias oficiales.

Por su parte, Manolo Caro llegará para el programa e incubadora "Toast for a Cause" de Moët y Chandon, en tanto que los ilustradores Liniers y Alberto Montt tendrán una conferencia stand-up magistral, además de que Alberto Montt, quien realizó el cartel FICG, tendrá una exposición individual en la Cineteca, además de que el actor Alfonso Herrera, vendrá a diversas actividades y como parte del jurado del Premio Mezcal. Para el Premio Maguey, su jurado tendrá invitadas como la directora Isabelle Solas, la cantautora chilena Javiera Mena (Queer Icon Premio Maguey 2019) y la actriz Teresa Ruiz; en esta edición el Premio Maguey a la Trayectoria será para Ricky Lips (transformista) y a Natalia Jiménez como Diva Icon.

