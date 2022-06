FICG 2022: Diana Bovio estrena sus "Lecciones para canallas" en el festival de cine

Previo a que “Lecciones para canallas” llegue a las salas mexicanas el próximo 1 de septiembre, el filme dirigido por Gustavo Moheno tuvo un debut especial en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), en donde anoche, la actriz Diana Bovio presentó esta historia a fin de recaudar fondos para la asociación Una Oportunidad de Vida y la Cruz Roja.

“Fue una grata sorpresa, la disfruté mucho”

Tras esta primera proyección, Diana Bovio comparte su emoción porque “Lecciones para canallas” llegue a la cartelera, al prometer que el público vivirá una experiencia divertida encabezada por Joaquín Cosío, quien da vida a “Barry, el sucio”, un experimentado estafador, que en compañía de su pareja “Marisela” (Diana Bovio), aceptan reclutar a una nueva cómplice luego que una inesperada mujer llega a sus vidas cambiado el rumbo de sus acciones.

“Siempre son muy emocionantes las premieres, que son el postre después de tener una comida deliciosa, que para mí es como la producción, hacer la película, pero ya verla con la gente que la hiciste, amigos y el público, ver sus reacciones, siempre es súper disfrutable, además, es la primera vez que me toca estar en el festival con un proyecto, lo siento como un premio, como un regalo”.

Diana resalta el peculiar humor que “Lecciones para canallas” tiene, y aunque su personaje “Marisela” y “Barry” son estafadores sin escrúpulos, la actriz se enfoca en el tratamiento que estos desalmados villanos tiene al mostrar las motivaciones que los animan a cometer sus fechorías, sin imaginar que después tendrán que responsabilizarse de sus acciones.

“No había visto nada, realmente fue una grata sorpresa, la disfruté mucho, me reí, me emocioné. Me sorprendió, aunque yo sabía de qué iba, pero logró sorprenderme. Quién no va querer trabajar con Joaquín Cosío y divertirse, fue un reto desde el principio, fue interesante conectar también con esa oscuridad que tiene Marisela, con los canallas, que es la gente que sabe que está haciendo mal y no tiene remordimiento”, concluyó.

AC