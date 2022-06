FICG 2022: DC Comics y HBO Max anuncian Batman Azteca, la nueva película del superhéroe

Durante las actividades del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), se presentó un nuevo proyecto animado de DC Comics, que fusionará el contexto de la Conquista con el superhéroe de “Ciudad Gótica” para presentar a “Batman Azteca: Choque de Imperios”.

Se trata de una película a cargo del mexicano Juan Meza León, con la asesoría histórica de Alejandro Díaz Barriga, la participación de la ilustradora Mónica Robles Corzo y será estrenada en la plataforma de HBO Max.

¿De qué tratará "Batman Azteca"?

"Me imagino a este ´Batman´ comiendo un taco de suadero”

La historia se situará en el México Azteca, sin embargo, no será necesario que “Bruce Wayne” vieja en el tiempo, ya que el traje icónico será de “Yohualli Coatl”, hijo del líder de la aldea Tlaltecatzin. El héroe nacerá luego del asesinato de su padre tras la llegada de los conquistadores españoles.

El viaje de “Yohualli” a Tenochtitlan será elemental, debido a que tendrá que advertir al emperador Moctezuma del peligro que se avecina.

"Va a ser increíble ver a nuestro ´Batman Azteca´ defendiendo a la Mesoamérica de los pueblos originarios y también me lo imagino comiendo un taco de suadero, pero para que no suceda eso, también tenemos la oportunidad de contar con Alejandro Díaz Barriga que nos va asesorar en todo el camino histórico", destacó Marcelo Tamburri, jefe de Desarrollo de Contenido Guionado de WarnerMedia Latin America. "Me imagino a este ´Batman´ comiendo un taco de suadero, pero para no caer en eso, tenemos asesoría",

Por su parte, José Carlos Garcá de Letona —de Ánima Estudios—, detalló que la trama de la película de “Batman Azteca” será respetuosa con la época, pero con licencias narrativas: “Para los fanáticos y los no fanáticos, tener un ´Batman´ mexicano es tremendo para todos, creo sin duda va a colmar la expectativa de todos y creo vale la pena".

A pesar de los detalles sobre la historia del nuevo “Batman”, hasta ahora se desconoce la lista de actores y actrices que prestarán voz a los personajes del proyecto, así como la fecha de estreno.

La producción estará a cargo de Warner Bros. Animation, Particular Crowd y Ánima Estudios.

AC