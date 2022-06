FICG 2022: Cruz Contreras relata cómo el “Spiderverso” lo llevó al Oscar

Teniendo al Teatro Degollado como una sede especial dentro de la actual edición 37 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), el animador mexicano Cruz Antonio Contreras ofreció una clase magistral para recordar no solo cómo es que formó parte de la producción de “Spider-Man: Into de Spider-verse”, filme impulsado por Sony Pictures, que tras su debut en cines en 2018, ganó el Oscar a Mejor Película Animada, pues también charló sobre los desafíos de la industria fílmica y la animación y cómo los ha enfrentado en diversas etapas de su trayectoria.

El joven, originario de Iguala, Guerrero, se mostró emocionado al encontrase con estudiantes, profesionales de la industria cinematográfica, apasionados por el cine y en especial con fans del popular héroe arácnido, que en esta versión animada, complació una de las peticiones más solicitadas a Marvel: el “spiderverso”, y que en su crítica ha sido valorada como una de las adaptaciones más coloridas y geniales en cuanto su narrativa y desglose de animación.

En su charla “Spider-Man: el camino al Oscar”, que fue de acceso gratuito para los asistentes, Cruz Contreras recordó que “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, fue la película que lo cautivó por completo para animarse a estudiar, al señalar que quería hacer sentir a la gente lo que él había sentido “Yo me enamoré, me la creí, dije que en algún lugar del mundo esto es posible, se puede hacer la magia existe”.

En los grandes estudios

Cruz compartió como tras cuatro años y medio de estudiar en México, decidió emprender camino hacia Argentina, en donde comenzó a especializarse en simulaciones dinámicas, es decir, aquellas animaciones que tienen que ver con fenómenos físicos o la gravedad, como la ropa y el pelo, elementos que lo han llevado a trabajar en proyectos como “Hotel Transilvania 3”, “La Torre Oscura” y “Más allá de la Luna”.

Previo a dejar México, Cruz explicó que si bien gozaba de trabajos estables, primero en un estudio para comerciales para productos dentales, pañales, cereales y toallas sanitarias, y posteriormente situarse en Cuernavaca para trabajo gubernamental, siempre tuvo la inquietud de hacer más cosas, por lo que no dudó en hacer un recopilado de su trabajo y mandarlo a 100 estudios internacionales, de los cuales uno fue el que le abrió las puertas para llegar a Canadá.

“Llegó un momento en el que dije, no puedo seguir así, tengo que actualizarme, porque en el mundo del 3D, si te pierdes un año, es muy difícil volver a regresar, los programas avanzan como locos”.

Con 24 años de edad, Cruz recibió la propuesta laboral del estudio que había animado las versiones live-action de “El libro de la Selva” y “El Rey León”, además de que su entrevistador fue el supervisor de efectos especiales de “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, un sueño que jamás pensó experimentar. Esta primera oportunidad le permitió participar en filmes como “Escuadrón Suicida” y “La liga de la justicia”.

Cruz detalló que ante la oportunidad de migrar al estudio de Sony Pictures, tuvo varias películas en puerta, sin embargo, quedó asombrado ante las primeras ideas de lo que sería “Spider-Man: Into de Spider-verse”, en donde animó el pelo y ropa de la mayoría de los personajes.

“Me quedé con Sony y en el primer día de trabajo, cuando firmé, me dicen: ‘¿qué crees? Es una película de Spider-Man, y lo primero que pensé fue ‘¿de verdad el mundo necesita otra película más de Spider-Man?’ y que era animada, que Peter Parker no era el personaje principal, que era la historia de Miles Morales, me pareció excelente”.

Actualmente, Cruz está por estrenar “Monstruo del mar”, que llegará a la plataforma de Netflix el próximo 8 de julio, en esta producción, el mexicano ha compartido que entre las diversas funciones que hizo, se encargó de realizar simulaciones de ropa y pelo, que considera han sido las “más difíciles que he hecho”.

MF