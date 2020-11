FICG 2020: conoce la cartelera para hoy 23 de noviembre

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG 2020) está celebrando su 35va edición en un año marcado por la pandemia de coronavirus que ha afectado al séptimo arte. Este año el encuentro se realizará de manera híbrida con actividades virtuales y presenciales como parte de las medidas sanitarias ante la pandemia por COVID-19.

Te presentamos las conferencias y estrenos más importantes de este festival que podrás disfrutar en este lunes 23 de noviembre:

In the mood for love

El estreno de la versión restaurada de In the mood for love (2020) del director Wong Kar-wai.

16:30 - 17:00 Alfombra Roja Gala a Beneficio: In the mood for love

17:00 - 19:00 Gala a beneficio: In the mood for love

Clase Magistral: tres partículas en busca del alma en una imagen

Sala 2 Conjunto Santander

Impartido por Inti Briones, director de fotografía y productor (Chile-Perú-Brasil). Estudió en la Escuela de Cine y Televisión de Armando Robles Godoy en Perú. En más de 20 años de carrera, ha trabajado con una especial y muy notable diversidad de director.

Frontera Sur

Este documental dirigido por Raúl Paz-Pastrana, relata la travesía de miles de migrantes parten desde el sur de México hasta la frontera con Estados Unidos, resaltando la historia de Gustavo, un migrante nicaragüense, quien lucha por lograr su legalización en México. El antropólogo Jason también recopila y analiza objetos que los migrantes dejan a su paso por el desierto de Arizona.

18:40 - 20:03 Proyección en la Cineteca

20:03 - 20:33 Q&A: Frontera Sur. Participa: Cecilia Giron Perez, Directora Premio Mezcal

Tengo Miedo Torero

Alfombra Rosa Inaugural Premio Maguey.

19:30 - 20:00 Gala a Beneficio.

Cónyuges

20:00 - 21:10 Proyección en el Cineforo

21:1021:30 Q&A: Cónyuges. Participa: Roberto Hernández, director

ESTRENO "CARNAVAL"

20:00 - 20:30. Cortometraje de Dana Karvelas

20:00 - 22:00 Proyección: Tengo Miedo Torero

21:00 - 23:00 Diálogos Premio Maguey: Masculinidades Toxicas.

