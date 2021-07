Exintegrantes de Sex Pistols demandan al cantante Johnny Rotten

Dos exintegrantes de Sex Pistols demandaron al vocalista Johnny Rotten por el derecho de usar las canciones de la banda en una serie de televisión de próximo estreno sobre estos íconos punk anárquicos.

El guitarrista Steve Jones y el baterista Paul Cook quieren que las canciones aparezcan en "Pistol", una serie basada en un libro de memorias de Jones.

Rotten, cuyo verdadero nombre es John Lydon, ha calificado la serie de "irrespetuosa" y se niega a dar su permiso para usar las canciones.

Edmund Cullen, abogado de Jones y Cook, dijo a un juez en la Corte Superior de Londres el jueves que los excompañeros de banda tienen una relación "frágil e irritable".

Señaló que, bajo los términos de un acuerdo que alcanzó la banda en 1998, las decisiones sobre las solicitudes de licencia de sus canciones podrían determinarse con base en "reglas de mayoría". Lydon, sin embargo, afirma que las licencias para usar su música no pueden ser otorgadas sin su consentimiento.

Cullen dijo que el bajista original de la agrupación, Glen Matlock, y los herederos del reemplazo de Matlock, Sid Vicious, apoyaban la opinión de Cook y Jones. Vicious murió en 1979 a los 21 años.

El abogado de Lydon, Mark Cunningham, dijo en argumentos por escrito que el libro de memorias de Jones presenta al vocalista bajo "una luz hostil y poco halagadora", describiéndolo en un punto como "el niño malcriado molesto con una gran estructura ósea que siempre está pidiendo más".

El caso continuará esta semana.

Creada en Londres en 1975, Sex Pistols energizó y escandalizó la escena musical británica con canciones como "God Save the Queen" y "Anarchy in the U.K.". Se separó en 1978 después de lanzar un álbum, pero los miembros sobrevivientes se han reunido para varios conciertos desde entonces.

"Pistol" se estrenará el próximo año. Es dirigida por Danny Boyle, el director galardonado con el Oscar de "Trainspotting" y "Slumdog Millionaire" ("Quisiera ser millonario").

